高醫設置穆斯林祈禱室 提供國際化友善空間及服務
記者陳美嘉／高雄報導
calendar_today2020-12-10 16:10:40
高醫繼佛堂及天主教祈禱室之後，進一步打造穆斯林友善醫院環境，設置祈禱室、廁所、病房等設施，並與文藻外語大學合作開發「高醫即時就醫通」智慧聊天機器人及醫院實境導覽APP，提供30多國語言雙向即時語音翻譯服務，於今(10)日舉行授證啟用。
穆斯林友善醫院授證暨友善設施啟用儀式，邀請到衛福部國際合作組主任劉麗玲技監、高雄清真寺教長陳永武等人見證，高醫院長鍾飲文表示，據2019全球穆斯林旅遊指數排名臺灣從原有的第5名上升至第3名，而目前在臺穆斯林約有30萬人，其中高雄約有5千人，其中以印尼籍為大宗。
陳永武表示，很感謝政府對穆斯林的重視，讓他們就醫可以很安心、也很窩心，劉麗玲說，2016年起蔡總統積極推展新南向政策，而新南向國家以穆斯林人口居多，衛福部特別在全國北、中、南及東各選擇一家醫院設置穆斯林友善就醫空間，南部以高醫為首選。
穆斯林友善空間，包括設在7樓的友善廁所，提供禮拜前的小淨及大淨洗淨設施；男女獨立的祈禱室，備有中文、印尼文及阿拉伯文的古蘭經、禮拜毯、麥加方向標示與高雄市的禮拜時間表；另外，在22樓國際醫療病房更設置友善病房，備有專屬的餐具及備餐空間。
考量讓穆斯林民眾來到醫院時對環境不熟悉及擔心語言不通問題，高醫特別與文藻外語大學共同開發「高醫即時就醫通」智慧聊天機器人，營造「三不」的智慧友善國際醫療環境讓國際病人不再迷路、不再有疑慮、不再是距離。