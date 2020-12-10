高醫設置穆斯林祈禱室　提供國際化友善空間及服務

高醫繼佛堂及天主教祈禱室之後，進一步打造穆斯林友善醫院環境，設置祈禱室、廁所、病房等設施，並與文藻外語大學合作開發「高醫即時就醫通」智慧聊天機器人及醫院實境導覽APP，提供30多國語言雙向即時語音翻譯服務，於今(10)日舉行授證啟用。

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▲ 高醫繼佛堂及天主教祈禱室之後，進一步打造穆斯林友善醫院環境。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.10）

× ▲ 高醫繼佛堂及天主教祈禱室之後，進一步打造穆斯林友善醫院環境。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.10）

陳永武表示，很感謝政府對穆斯林的重視，讓他們就醫可以很安心、也很窩心，劉麗玲說，2016年起蔡總統積極推展新南向政策，而新南向國家以穆斯林人口居多，衛福部特別在全國北、中、南及東各選擇一家醫院設置穆斯林友善就醫空間，南部以高醫為首選。



▲ 穆斯林友善醫院環境，設置祈禱室、廁所、病房等設施。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.10）

× ▲ 穆斯林友善醫院環境，設置祈禱室、廁所、病房等設施。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.10）

考量讓穆斯林民眾來到醫院時對環境不熟悉及擔心語言不通問題，高醫特別與文藻外語大學共同開發「高醫即時就醫通」智慧聊天機器人，營造「三不」的智慧友善國際醫療環境讓國際病人不再迷路、不再有疑慮、不再是距離。