修憲論壇／憲法也要與時俱進 鬼才阿水籲朝野凝聚共識
修憲論壇／憲法也要與時俱進 鬼才阿水籲朝野凝聚共識
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-10 16:26:16｜update2020-12-10 16:29:59
有感於憲改工程對台灣社會的重要性，《NOWnews今日新聞》今（10）日舉辦第二屆修憲論壇，邀請180位青年學子，與總統蔡英文、立法院長游錫堃、國民黨前主席朱立倫進行對談，共同為台灣憲改找出路，對於目前除探討修憲、制憲之外，台灣青年還有其他選擇嗎？網紅鬼才阿水在會中也表示，在國家建國方面大家的認知要與時俱進，從過去制憲一路以來不同世代都有不同看法，尤其現在的憲法離現在這個世代有許多不同想像，因此透過朝野合作凝聚共識是非常重要的。
《NOWnews今日新聞》今日的第二屆修憲論壇主題「台灣年輕世代對於未來憲政藍圖的構想」，並有三場精彩論壇，除前二場談論《台灣青年需要什麼樣的憲法？從廢考監到憲政體制》、《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》 ，第三場《當修憲VS制憲，台灣青年還有什麼其他選擇？》更邀請經濟民主連合智庫召集人賴中強、輔大法律系助理教授姚孟昌、國民黨立委陳玉珍、民進黨副秘書長林飛帆、台灣基進立委陳柏惟及國家政策研究基金會特約研究員楊植斗等參與討論，攜手為台灣的憲法找解方。鬼才阿水在之前就談到，對於修憲許多人都認為離我們非常的遙遠，但事實上改革的腳步已經離我們非常的近。他認為不管是投票年齡下修到18歲，或者是考試院監察院的存廢與否，許多事情都和大眾息息相關。他今日在論壇中也強調，青年世代在這過程中扮演相當重要的角色，也要處理更多舊世代未處理完的議題，尤其現在面臨許多根本問題，不論是國際上及世界面臨不同價值觀等都需要討論，大家的認知也是要與時俱進的，從過去制憲一路以來不同世代都有不同看法，因此這次修憲論壇透過不同聲音交流、討論未來發展，這樣的分享非常好，他更認為朝野合作凝聚共識亦非常非常重要。