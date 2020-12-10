修憲論壇／解決根本問題　賴中強提「四要點」：應制憲

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賴中強提出，四大極待解決的根本問題，來點出重新制憲的重要性，包含「台灣的自我定位不明」、「人民的忠誠對象不明」、「中央政府體制不明」、「人權保障問題」。
首先針對「台灣的自我定位不明」，賴中強指出，根據聯合國線上的中文版認定中華民國為常任理事國，但是這個「中華民國」被國際公認是由中華人民共和國所取代，如果我們繼續叫做中華民國，跟聯合國所認定常任理事國的中華民國，是同一個中華民國嗎？我們必須要讓國際社會知道，我們是一個「新國家」，這個國家不管你要叫什麼名字，至少不會是中華人民共和國。
第二個根本問題是「人民的忠誠對象不明」，賴中強說，軍人、公務員、國民到底該對誰盡義務？蔡總統很明確地告訴我們國家主權屬於2300萬人，既然如此就應該在憲法制定清楚，沒有明定造成的結果就是，吳斯懷到中國的慶典上主張「國軍、共軍都是中國軍」。
賴中強強調，這不是未來的問題，而是台灣現在面臨的認同議題，假如人民忠誠義務對象模糊的話，你要國軍為誰而戰？要國軍效忠的對象到底是哪國國民？是2300萬人還是14億人？
第三個「中央政府體制不明」，賴中強點出，我們賦予總統大選非常高的政治意涵，但是現階段台灣最高的行政機關依然是行政院，總統身為真正的決策者，卻無法為民意直接負責，透過行政院長在國會被問責、被監督，不論要改成內閣制、總統制、還是法國的雙首長制、芬蘭的雙首長制？只要可行，沒有非得哪個制度不可，但是就台灣的現況，要做出選擇，我認為無法透過修憲，來解決中央政府體制不明的問題。
賴中強也指出，新興的人權保障議題，很難在高門檻的修憲程序中被通過，就好像理想、夢想最可能實現的時機，如同一對戀人剛結婚的時候，同樣的對於基本人權保障，能夠寫得最漂亮、最理想的時間點，就是在締造的時刻，也是制憲的時候才是最有可能的機會。
最後，賴中強強調，基於四個理由，我認為台灣需要一個新的憲法，台灣必須制憲，但是對於修憲的討論，同樣樂觀其成。