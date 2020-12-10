修憲論壇／制憲是死路 楊植斗：台派若繞過憲法別人也會
修憲論壇／制憲是死路 楊植斗：台派若繞過憲法別人也會
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-10 16:18:38｜update2020-12-10 16:21:29
《NOWnews今日新聞》今（10）日於台北喜來登飯店舉辦第二屆修憲論壇，最終場討論《當修憲VS制憲，台灣青年還有什麼其他選擇？》，國家政策研究基金會特約研究員楊植斗直指「制憲的成本太高，不如回頭好好修憲」，他認為像是公民權下修18歲這種朝野有共識的法案，只要雙方都動員一定會通過，吵著要台獨、制憲的人才應該檢討為何他們的主張無法成為台灣社會的公約數。
楊植斗指出，很多台獨人士，都希望總統蔡英文能立刻採取「科索沃模式」、「美國獨立模式」，由總統宣布台灣獨立，接著交付國會表決，同意的國會議員多於不同意的國會議員，台灣即告獨立，他嘲諷道「不覺得很簡單嗎？簡單到不真實。」他表示科索沃要脫離塞爾維亞獨立，從1990年代就開始醞釀，也因為獨立運動爆發內戰，在科索沃總統念獨立宣言、交付國會表決時，北約正在轟炸塞爾維亞，為他們爭取時間。「你制憲，就是你不承認中華民國政府，那連現在的總統蔡英文都是你的敵人。」楊植斗認為，跟中華民國政府對抗比起來，顯然修憲下修門檻，走體制內的方式簡單許多。他也劍指同場的台灣基進立委陳柏惟，「台灣基進說他們國會過半，台灣就可以獨立建國，但他們今天沒過半，當大家對國家的想像不同時，你不該檢討選民，你應該檢討為什麼台灣基進這麼小，只有你一席在國會孤軍奮戰。」此外楊植斗也把矛頭指向民進黨副秘書長林飛帆，「大家可以問他，今天是叫蔡英文出來宣布獨立比較實際，還是靠著公投下修門檻比較容易，如果台派因為這樣去罵蔡英文，對蔡英文也不公允。」他表示如果今天蔡英文真的繞過憲法，逕自宣布台獨、立院民進黨團多數通過，若未來換不認同制憲主張的人當政，也會使用同樣的伎倆、繞過憲法，「在另一個韓國瑜當選總統的平行時空，如果他也突然宣布中華民國併入中國大陸，台派睡覺能安穩嗎？還是回到體制走修憲比較實際」。