有效截毒於源頭　海巡署高雄查緝隊查獲漁船走私毒品

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

有效截毒於源頭　海巡署高雄查緝隊查獲漁船走私毒品

記者黃守作/高雄報導

calendar_today2020-12-10 17:00:00

▲法務部常務次長張斗輝(左)頒獎表揚破案有功的海巡署高雄查緝隊隊長楊明璋(右)。(圖／海巡署高雄查緝隊提供)
▲法務部常務次長張斗輝(左)頒獎表揚破案有功的海巡署高雄查緝隊隊長楊明璋(右)。(圖／海巡署高雄查緝隊提供)
法務部常務次長張斗輝今(10)日到高雄，頒獎表揚偵破屏東恆春海口籍億豐滿號漁船涉嫌走私市價32億元台幣的毒品海洛因324塊有功的海巡署高雄查緝隊隊長楊明璋，以資鼓勵。
我是廣告 請繼續往下閱讀
海巡署偵防分署高雄查緝隊隊長楊明璋表示，該隊於今(109)年初接獲情資，跨國運毒集團欲利用台灣漁船走私大量毒品入境牟取暴利，乃與相關單位組成專案小組，經長期過濾、分析情資、並利用大數據研析比對，掌握到犯案時機，即通報海巡署南部分署第8巡防區進行勤務統合及運用雷達系統密切監控。
楊明璋指出，該隊見事機成熟，今(109)年7月24日會同基隆查緝隊、台中查緝隊、鳳山查緝隊、屏東查緝隊、艦隊分署第14海巡隊、南部分署第6岸巡隊、第5岸巡隊及警政署刑事警察局偵8大隊偵4隊等單位，在屏東地方檢察署指揮偵辦下，於當天凌晨1時25分，在恆春外海54浬發現涉嫌走私的屏東恆春海口籍億豐滿號漁船，由第14海巡隊派2艘巡邏艇進行海上攔阻登檢，並運用海巡偵搜犬靈敏嗅覺，針對漁船密艙清查，當場查獲毒品海洛因，乃將林姓船長及船隻和毒品，帶回屏東後壁湖漁港。

▲海巡署高雄查緝隊查獲屏東恆春海口籍億豐滿號漁船走私海洛因毒品。(圖／海巡署高雄查緝隊提供)
▲海巡署高雄查緝隊查獲屏東恆春海口籍億豐滿號漁船走私海洛因毒品。(圖／海巡署高雄查緝隊提供)
經清點結果，有第1級毒品海洛因324塊，毛重126.435公斤，經統計市價約新台幣近32億元，可供130萬人吸食，全案後續依違反毒品危害防制條例罪嫌，將林姓船長移送屏東地方檢察署偵辦。

億豐滿號漁船涉嫌走私毒品海洛因案，經長達4個月追緝幕後集團，將毒品交通、貨主及金主等成功溯源3層，海巡署一舉瓦解以溫金龍為首的毒品走私集團，共逮捕5人，其中包裝毒品麻布袋特別設計成雙肩背包型，以利於揹工於東南亞山區徒步運輸，此手法在國內運毒史上乃為首見。
▲海巡署高雄查緝隊查獲漁船走私毒品，包裝毒品麻布袋設計成雙肩背包型，以利於揹工在東南亞山區徒步運輸。(圖／海巡署高雄查緝隊提供)
▲海巡署高雄查緝隊查獲漁船走私毒品，包裝毒品麻布袋設計成雙肩背包型，以利於揹工在東南亞山區徒步運輸。(圖／海巡署高雄查緝隊提供)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

繼續作答
近期近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

近期近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

繼續作答
您在家從事哪些上網行為時，會透過連Wi-Fi來獲得更好的使用體驗？

您在家從事哪些上網行為時，會透過連Wi-Fi來獲得更好的使用體驗？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀