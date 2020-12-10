有效截毒於源頭　海巡署高雄查緝隊查獲漁船走私毒品

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楊明璋指出，該隊見事機成熟，今(109)年7月24日會同基隆查緝隊、台中查緝隊、鳳山查緝隊、屏東查緝隊、艦隊分署第14海巡隊、南部分署第6岸巡隊、第5岸巡隊及警政署刑事警察局偵8大隊偵4隊等單位，在屏東地方檢察署指揮偵辦下，於當天凌晨1時25分，在恆春外海54浬發現涉嫌走私的屏東恆春海口籍億豐滿號漁船，由第14海巡隊派2艘巡邏艇進行海上攔阻登檢，並運用海巡偵搜犬靈敏嗅覺，針對漁船密艙清查，當場查獲毒品海洛因，乃將林姓船長及船隻和毒品，帶回屏東後壁湖漁港。
經清點結果，有第1級毒品海洛因324塊，毛重126.435公斤，經統計市價約新台幣近32億元，可供130萬人吸食，全案後續依違反毒品危害防制條例罪嫌，將林姓船長移送屏東地方檢察署偵辦。
億豐滿號漁船涉嫌走私毒品海洛因案，經長達4個月追緝幕後集團，將毒品交通、貨主及金主等成功溯源3層，海巡署一舉瓦解以溫金龍為首的毒品走私集團，共逮捕5人，其中包裝毒品麻布袋特別設計成雙肩背包型，以利於揹工於東南亞山區徒步運輸，此手法在國內運毒史上乃為首見。
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