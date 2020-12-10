修憲論壇／修憲不只18歲公民權 朱立倫提三大方向
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-10 16:37:18
國民黨前黨主席朱立倫今（10）日出席《NOWnews今日新聞》修憲論壇，他會前受訪時說，修憲絕對不是只有18歲公民權而已，要有一個能符合世代正義的憲法。他提出權責相符、擴大參與、提升政府效能等三大修憲方向。
朱立倫說，修憲絕對不是只有18歲公民權，事實上，18歲公民權的主張，也是2014年最早他提出來的，朝野應該都有共識。對於修憲，他提出三大方向，修憲應該要更能夠朝向一個權責相符的功能、能擴大公民參與、提升政府效能，最後能符合世代正義的憲法，這樣才能達成一個我們需要的憲法。朱立倫表示，修憲除了18歲公民權、年輕人的參與，還有不在籍投票的問題、小黨的問題、比例代表重新討論等等，以及對於新世代很關心的環境權、氣候權這種符合世代正義的議題，此外也包括行政效能的提升。
朱立倫說，今天這個修憲論壇，有這麼多年輕世代願意參與，這絕對是一個好事。唯有大家關心未來的議題，不管是政治的參與、年輕人的參與、或是不同主張小黨的參與、或是不同居住點的參與，到符合一個有效能的政府，以及年輕很關心的氣候變遷、環境權這些世代正義議題，當這些議題都能獲得重視，就表示這是屬於新世代符合公平正義的憲法。