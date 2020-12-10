南美館成立美術科學研究中心　讓藝術品不只傳世更能永恆

藝術作品跟人一樣，也有老化、受傷、需要復原等過程，台南美術館新成立美術科學研究中心（以下簡稱美科中心），為藝術作品的「健康」把關，讓藝術品得以延長壽命，美科中心受文化部107至109年前瞻計畫補助、歷時三年時間建置完成，12月10日盛大開幕，預計將成為南臺灣藝術修復與研究的重鎮。

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美術科學研究中心的功能在為藝術品做檢測、研究、修護及修復，一旦藝術作品發生老化或受損的現象，美科中心的專業人員便會為作品進行檢測與研究，然後用最適切的方式進行修復；美術館館長潘襎表示，美科中心是台南市美術館硬體建設的最後一塊拼圖，美科中心正式成立，代表南美館在研究、典藏、展示、教育之外，更全面地實踐美術館是儲存人類創造力最理想的場所。美科中心未來除了修復，也將結合館內的資源，發揮人才培訓、藝術品科學知識普及等教育推廣的社會使命。

同時，美科中心也可接受單位委託進行藝術作品修復，將專業分享給需要的社會大眾，今日與南美館美科中心簽訂合作備忘錄的文化部文化資產局文化資產保存研究中心、國立臺灣藝術大學校長、國立雲林科技大學副校長, 以及逢甲大學文物保存研究中心的重要負責人也特地南下盛情參與。



▲修復師說明美科中心設備（圖／記者林怡孜攝，2020,12,10）

軟體先於硬體規劃，也是南美館美科中心另一特點；早在美術館籌備時期便已聘任具修復專長的館員，與硬體建設的工程單位相互配合，建置一個軟硬體同步進行的美科中心，避免一般常見工程先於軟體，而導致日後不敷使用需求的困境，除了編制內的修復師，南美館美科中心也邀請國內外專家及館外修復工作者共同加入團隊，未來將以專案形式，組織以南美館美科中心為平臺、本館修復師為計畫主持人，承接並進行各項修復專案，同時也將成為修復人才進入職場的重要中繼站。

南美館日前也與公共電視合作，推出「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」展覽，透過闖關遊戲讓學童認識美術修復技術，是為美科中心開幕訊息的前導展，近日更研發出一款結合妖果小學堂中虛擬人物及修復知識的桌遊，藉由更多新奇有趣的遊戲內容之互動，達到藝術教育寓教於樂目的，是一款值得家長帶回家與孩子同樂的益智遊戲。