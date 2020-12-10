修憲論壇／做自己國家的主人 學者：憲改須人民凝聚共識
修憲論壇／做自己國家的主人 學者：憲改須人民凝聚共識
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-10 16:55:10｜update2020-12-10 16:55:37
《 NOWnews 今日新聞》今（ 10 ）日舉辦第二屆修憲論壇，下午論壇針對《當修憲 VS 制憲，台灣青年還有什麼其他選擇？》，邀請學者及政黨代表進行探討，輔大法律系助理教授姚孟昌認為，無論修憲或制憲，都必須靠人民共同凝聚最大共識，如果人民沒有把自己當成國家的主人，那在討論相關問題時，只會被政治人物捏著鼻子走。
輔大法律系助理教授姚孟昌提到，憲法是人民的最大共識，若要去變動憲法，有些問題必須去思考。無論修憲或制憲，都是我們期望有一部符合台灣人民需求，及時代精神的憲法，那什麼是我們的期望？這又建立在什麼社會基礎之上？姚孟昌強調，憲法是全民共有且輕慢不得，不是任何政黨用來黨同伐異的工具，且憲法唯一權力來源是人民，我們不是「依法」修憲或制憲。如果人民沒有把自己當成國家的主人，在討論到修憲或制憲相關議題時，只是被一群政治人物捏著鼻子走而已。
若回歸到「修憲論壇」初衷，姚孟昌反問，究竟修憲究竟是要增修條文，還是修改憲法本文；若只能增修條文，「你覺得有道理嗎？」姚孟昌說，如果台灣真的達到修憲門檻，那真的只會在意 18 歲公民權、廢考監、修憲門檻這三項議題嗎？當人民知道他是主人的時候，其他關於主權、政府等問題，也會一一被解決。