P聯盟／球褲太短被虧像穿裙子 高國豪：我穿M號就卡卡的
P聯盟／球褲太短被虧像穿裙子 高國豪：我穿M號就卡卡的
記者黃建霖／台北報導
calendar_today2020-12-10 16:58:53｜update2020-12-10 17:07:58
有旅美經驗的球星高國豪今年回來家鄉打球，效力於P.League+的新竹街口攻城獅隊，而除了他在場上的美式球風之外，場下的慶祝方式、穿著也都吸引許多人的目光。不過對於近期外界關注他球褲穿太短，他則是尷尬的說「熱身賽就這樣穿了，被說像在穿裙子。」
高國豪解釋說，自己並非故意標新立異，只是真的找不太到合約Size，「因為我穿M號就有點太大了，在做一些動作——像防守幹嘛的——就卡卡的。所以在比賽中就會想要一直拉上來一點。」他也笑說今天記者會上穿這樣出來，馬上就被虧「沒穿褲子」，而自己是比較在意別人目光的人，所以也真的有點不習慣被大家這樣關注，畢竟在美國都這樣穿，也沒感覺有什麼不一樣。
即將展開首個職業賽季，高國豪強調自己一定會全力以赴，也很期待今年能打出什麼樣的成績，但不會給自己太大的壓力，就是平常心去發揮。
有意思的是，雖然球隊和街口支付完成冠名贊助的合作，但幾名球員似乎都還是習慣用現金買東西，直言過去很少用電子支付，不過高國豪表示，自己實際用起來這個APP發現蠻方便的，有時候忘記帶錢包，用手機就能付款。