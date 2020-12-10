「嗶」出免運新玩法！蝦皮1212狂歡生日慶　搭捷運免買單

蝦皮購物創意行銷再掀新話題，今年「12.12狂歡生日慶」繼攜手TESLA推出電動車競標、與遠傳獨家合作推出優惠電信方案，成功吸引消費者目光後，昨(9)日再加碼宣布12/12將攜手北捷，祭出史上最狂「台北捷運全線 蝦皮買單」線下免運活動，除台北車站、市政府站、台北101/世貿站換上搶眼的生日慶視覺外，12/12當天只要於10:00~10:30刷卡進站，無論距離遠近、站次多寡，運費全程由業者買單！另外，進站的同時更有隱藏鈴聲，保證讓旅客驚喜連連，精心打造全台灣最特別、洗腦的行銷創意！

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該購物平台以創意、活潑的形象深植人心，也持續推出各種令人耳目一新的行銷模式，強勢衝擊台灣電商市場，繼雙11之後，推出國光客運全天指定班次搭乘免運後，掀起台灣「線下免運」旋風；此次「12.12狂歡生日慶」再升級成規模更大、載量更高的全新線下免運活動，範圍擴大至台北捷運全線，也能惠及更多用戶！

該購物品牌行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物致力於透過不同創意行銷，持續深入每位用戶的生活，打造更多提升心占率的品牌互動。今年『12.12狂歡生日慶』更將免運的概念『深度』拓展至台北捷運，並透過獨一無二的外裝、創意地貼及首創進站鈴聲等多重驚喜，不僅樹立全新創意典範，更希望用最活潑、有感的方式，邀請每一位北捷乘客同賀蝦皮生日慶！」



▲「嗶」出免運新玩法！「12.12狂歡生日慶」攜手台北捷運推全線限時免運優惠。（圖／品牌提供）

12/12(六)當天上午10:00~10:30期間，無論旅客從哪一站進站，只要持指定票種刷卡進站就可享該趟旅程免費的優惠，就算是從「淡水站」到「動物園站」橫跨整個台北，整趟旅費也都由該平台業者買單！此外，在這段限定驚喜時間進站，閘口的鈴聲也會由原本的「嗶」聲，變成蝦皮生日慶版「蝦皮免運！」鈴聲，洗腦音效讓消費者從嗶卡進站就有驚喜，創意打造最有感、最趣味的免運行銷！