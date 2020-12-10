台南市109年度優良公寓大廈　評選揭曉

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台南市109年度優良公寓大廈　評選揭曉

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-12-10 19:00:00

台南市109年度優良公寓大廈頒獎典禮
▲台南市109年度優良公寓大廈頒獎典禮。（圖／台南市工務局）
台南市109年度優良公寓大廈評選今（10）日揭曉，今年以「寓見溫暖」為主題，特別增加「最佳防疫社區獎」，提升社區健康管理加強防疫觀念工務局局長蘇金安表示，好的居住品質需要公眾參與，才能有效達到相輔相成的效果，南市府透過評選，鼓勵公寓大廈積極提升居住生活品質，實現台南更美好的生活。
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評選活動邀約來自公寓大廈相關產業的專家學者們，包括建築師、公寓大廈管理維護商業同業公會成員等，評選分成文件書面審查與現場實地訪查兩階段，委員們更確實走訪各大樓社區，評選出各類組的優良公寓大廈得獎者。
今年主題特色獎評選重點，包括綠美化、無礙友善、最佳節能減碳、最佳防災安全、最佳防疫社區及優良管理服務人、優良管理維護公司等獎項因受新冠肺炎疫情影響，今年首度新增「最佳防疫社區獎」，期藉透過社區努力防疫，不只讓居民感受防疫用心，也呼應台灣落實防疫不懈，全力防堵疫情發生的努力。

台南市優良公寓大廈評選小型新生組第一名「iLife大樓管理委員會」、第二名「康舟里澤大樓管理委員會」、第三名「成功錄大樓管理委員會」、佳作「水雲間大廈管理委員會」、「格里昂大樓管理委員會」。

大型新生組第一名「耘非凡管理委員會」、第二名「世界花園社區管理委員會」、第三名「成大城社區管理委員會」、佳作「湖美天河管理委員會」、佳作「HST會館B棟公寓大廈管理委員會」。

小型青壯組第一名「富立席悅大樓管理委員會」、大型青壯組第一名「文化新世紀大樓管理委員會」、第二名「世紀之門大樓管理委員會」、第三名「世界帝心大樓管理委員會」。

長青組第一名「成大學盧戊區大樓管理委員會」、第二名「果貿二村公寓大廈管理委員會」、第三名「天闕大樓大廈管理委員會」、佳作「歐洲世界第五期管理委員會」、佳作「觀雲社區甲區管理委員會」。 

主題特色獎綠美化獎，長青組「果貿二村公寓大廈管理委員會」；小型新生組「iLife大樓管理委員會」；無礙友善獎，小型新生組「iLife大樓管理委員會」；大型新生組「耘非凡管理委員會」。最佳節能減碳獎，長青組「統一來來大樓管理委員會」；大型新生組湖美天河管理委員會」；最佳防災安全獎，小型新生組「iLife大樓管理委員會」；最佳防疫社區獎，小型青壯組「富立席悅大樓管理委員會」；大型青壯組「世界帝心大廈管理委員會」。
優良管理服務人獎項由「成功錄大樓管理委員會」張玲甄主任、「耘非凡管理委員會」陳羿寧副理分別獲得；優良管理維護公司獎則由水雲間「千翔公寓大廈管理維護股份有限公司」，以及富立席悅「理和公寓大廈管理維護股份有限公司」獲得。
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