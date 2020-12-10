在台老外周末齊聚台北！法國藝術家卡佑民紀念特展登場

The China Post報導，在台外籍人士週日難得齊聚一堂，就是為了參加紀念法國藝術家Guillaume Cadilhac ( (1968-2020，中文名：卡佑民) 的特展「不僅止於負片 ━━ 卡佑民紀念展」。紀念特展於11月29日至12月13日在台北「誠空間」登場，期間展出這位藝術家傳奇的一生，以及畢生獨特的藝術創作。

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卡佑⺠，朋友及家人都暱稱他為「卡卡」。他在中國期間開啟藝術創作生涯，發揮他對武術、中文的熱情，並在廣州擔任知名廣播主持人。

▲卡佑民的老婆唐湘怡於11月29日為紀念特展開幕式引言 (圖|Wang Chien-yu提供)

在中國這段期間，他致力於推廣法國藝術文化，投入超過十年的時間鼓勵文化交流，後來法國政府頒給他「文學暨藝術騎⼠勳章」 — 唯有對法國、世界各地藝術有著重大貢獻、影響的人才能獲得這項殊榮。



▲「不僅止於負片 ━━ 卡佑民紀念展」展出卡佑民藝術生涯期間的攝影以及多媒體創作(圖|Wang Chien-yu提供)





獲得這項殊榮不僅肯定卡佑民的創作，同時也引領他來到台灣這塊土地繼續他的藝術生涯。過去十年，他對負片攝影展現濃厚的興趣，期間辦過數次展覽大獲好評。





「不僅止於負片 ━━ 卡佑民紀念展」展出卡佑民藝術生涯期間三大系列創作 (攝影以及多媒體)，透過負片攝影更能凸顯易被觀者忽略的周圍環境，並強調環境與主體物之間的關係。



▲法籍藝術家歐笠嵬也蒞臨現場，參加周日的開幕式活動 (圖|Wang Chien-yu提供)





在一系列的靜物影像、雕塑和其他藝術媒材上可以看到卡佑民展現純熟的負片攝影技巧，讓作品更生動富有色彩。許多人可能不知道，卡佑民的創作靈感大多取自日常生活隨拍。





來到展場，你可以近距離觀察卡佑民的攝影創作技巧，還可以看到卡佑⺠生前的「攝影工作室」，包括工作台、大量的自製道具、設備以及創作紀錄留影。展覽放映的「個人創作影片」則著墨在卡佑民⽣動豐富的藝術創作歷程，以及他最為人難忘的熱情、善良與正向思維的人格特質。



▲「不僅止於負片 ━━ 卡佑民紀念展」還原卡佑民生前的攝影工作室(圖|Wang Chien-yu提供)





對於卡佑民而言，負片攝影除了開創關乎萬物的多元詮釋，挑戰感官世界的習以為常，亦體現對於個體、⾃然與社會關係的思辨。

期間將展出三個系列的珍貴負片攝影作品，分別是「神明計畫」、「靜物系列」、「水晶系列」。神明計畫是從兩個長期⽣活在台灣的法國人視角，闡述神明之於台灣現代社會的民俗意義。