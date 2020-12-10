他輪流找「爸爸」玖壹壹陪睡　春風意外獲得忘年之交

玖壹壹繼今年推出第5張專輯《Local》後，年末再丟出震撼彈，挑戰從未想過的真人實境秀，3人成軍11年來，首次不停機拍攝，同房共枕13天。3人事前聽到要連續共處將近2周，不約而同回應：「賣鬧啦！」

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雖然過往曾一起出國旅遊，但這次連續相處312個小時，3人事前都略顯緊張，不過一踏上被譽為「台灣最後一片淨土」的蘭嶼，皆不由自主發出讚嘆聲。除了團員3人外，還有