他輪流找「爸爸」玖壹壹陪睡　春風意外獲得忘年之交

玖壹壹繼今年推出第5張專輯《Local》後，年末再丟出震撼彈，挑戰從未想過的真人實境秀，3人成軍11年來，首次不停機拍攝，同房共枕13天。3人事前聽到要連續共處將近2周，不約而同回應：「賣鬧啦！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 雖然過往曾一起出國旅遊，但這次連續相處312個小時，3人事前都略顯緊張，不過一踏上被譽為「台灣最後一片淨土」的蘭嶼，皆不由自主發出讚嘆聲。除了團員3人外，還有首次加入的第4位成員「阿弟」，每晚輪流找3位爸爸陪睡，由於此次多視角、不停機紀錄3人1狗的生活，洋蔥自爆，其中有天晚上喝醉，自己在房間裡面裸體，不曉得有沒有被拍到，「不知道導演會不會把它剪進去。」平時形象硬派的春風，這次在蘭嶼顯露內心最柔軟的一面，也意外獲得2位忘年之交，一位是鄰家大姊「美梅姐」，另一位是小朋友鍾家旭。他的懂事讓春風印象深刻，「記得有次他來餐廳幫忙，然後我們很忙，他口渴也都沒說，一直到我載他回家後，他才說很想喝飲料，當下可能是怕打擾我們不好意思說。」▲▼玖壹壹推出真人實境節目，洋蔥（上圖中、下圖）擔心裸體被拍到。（圖／混血兒娛樂提供） ※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！