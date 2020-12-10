南市衛生局年終記者會 宣示「齊心防疫、健康邁進」
記者林怡孜/台南報導
calendar_today2020-12-10 18:40:00
台南市政府衛生局為加強宣導今年Covid-19與登革熱防治、C肝防治、心理健康促進、毒品防制以及醫療照護品質，於今(10日)舉行109年終記者會林森場，展現共同維護市民健康的決心。
南市衛生局局長許以霖表示，衛生局以Covid-19與登革熱防治、C肝防治篩檢、自殺防治、毒品防治及教育、提升醫療照護品質為主軸，提出109年防治成效，南市今年年初時發放Covid-19防疫手冊及摺頁、設立2880180防疫專線及貨櫃採檢站，並積極配合中央流行疫情指揮中心防疫，努力達成「邊境守得好，防疫沒煩惱」的使命，在登革熱防治方面，今年南市本土為0病例，境外移入5例；7月更出版「登革熱防疫–台南經驗與策略」專書，針對推廣防治登革熱的經驗，讓更多人受益。至於C肝防治及篩檢部分，南市C肝口服藥治療率為58.26%，對於醫療資源缺乏地區，持續開設C肝特別門診、替監獄受刑者提供治療服務，並推動洗腎院所C肝治療。關於自殺防治則辦理心理健康月系列活動，提供心理諮商服務，推動社會安全網及Covid-19心理防疫，毒品防治則運用多元宣傳管道，如新聞宣導、電子看板、LINE、直播等方式，提升民眾反毒、拒毒知能，為提升照護品質並推廣醫療資源，衛生局強化醫療院所緊急應變、提升醫療暴力應變能力、強化護理之家災害應變能力，並辦理巡迴醫療服務。
南市衛生局指出，為提升偏鄉地區民眾醫療可近性，減少偏遠地區居民交通、醫療費用支出，將持續致力與各界共同防疫，並為市民的健康把關。
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