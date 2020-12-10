P聯盟／是時候了！公布主視覺及各隊球員註冊名單

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P聯盟／是時候了！公布主視覺及各隊球員註冊名單

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-12-10 17:47:54

▲P. LEAGUE+職業籃球聯盟今（10）日公佈2020 – 2021賽季主視覺。（圖／官方提供）
▲P. LEAGUE+職業籃球聯盟今（10）日公佈2020 – 2021賽季主視覺。（圖／官方提供）
P. LEAGUE+職業籃球聯盟今（10）日公佈2020 – 2021賽季主視覺，設計概念來自於，聯盟從成立以來就有許多不同的「聲音」，我們希望讓這些不同的「真實聲音」正反兩端都呈現出來，並不刻意隱惡揚善，也不閃躲避重就輕，我們一直強調這是屬於球迷的聯盟，所以球迷的心聲值得被顯現出來，聯盟和球團都有聽見。而聯盟和球團也陸續用行動證明：說這麼多幹麻？#是時候了！
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▲P. LEAGUE+職業籃球聯盟今（10）日公佈2020 – 2021賽季主視覺。（圖／官方提供）
各隊也於今日16點之前繳交球員註冊名單，臺北富邦勇士14名本土3名洋將，桃園領航猿12名本土2名洋將，新竹街口攻城獅14名本土0名洋將，福爾摩沙台新夢想家10名本土2名洋將。
聯盟規定各隊最多可以註冊16名本土3名洋將，由於有些外籍選手尚在隔離階段未完成註冊手續，各隊仍可在明年02/28之前進行季中登錄強化戰力。
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▲P. LEAGUE+職業籃球聯盟今（10）日公佈2020 – 2021賽季主視覺，富邦勇士。（圖／官方提供）
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▲P. LEAGUE+職業籃球聯盟今（10）日公佈2020 – 2021賽季主視覺，台新夢想家。（圖／官方提供）
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▲P. LEAGUE+職業籃球聯盟今（10）日公佈2020 – 2021賽季主視覺，桃園領航猿。（圖／官方提供）
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▲P. LEAGUE+職業籃球聯盟今（10）日公佈2020 – 2021賽季主視覺，新竹攻城獅。（圖／官方提供）
 
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