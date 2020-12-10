修憲論壇／艱鉅也不放棄！NOWnews監督憲改工程未完待續

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

修憲論壇／艱鉅也不放棄！NOWnews監督憲改工程未完待續

記者林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-10 18:11:19｜update2020-12-10 18:25:14

今日新聞總編輯郭霽
▲《NOWnews今日新聞》第二屆修憲論壇圓滿結束，總編輯郭霽於閉幕式強調，持續監督啟動修憲未完待續。（圖／NOWnews）
《NOWnews今日新聞》今（10）日舉行第二屆修憲論壇，多位政、學界代表與青年面對面對談，就年輕世代憲政改革藍圖與願景做直球討論，在過程中，各方代表激烈辯論、火花四射，也讓修憲之路有更豐富的公民討論。活動圓滿結束，《NOWnews今日新聞》總編輯郭霽在閉幕式時引用前香港眾志成員周庭的一段話，來表達啟動修憲的初心，更非常感謝今天各界的重視與年輕人的參與，《NOWnews今日新聞》也將持續監督啟動修憲的工程，第二屆修憲論壇的閉幕不代表結束，修憲未完待續。
我是廣告 請繼續往下閱讀
總編輯郭霽表示，她還記得去年第一屆修憲論壇也是在這裡舉辦，她當時在閉幕致詞時有提到，修憲論壇的閉幕不是結束，而改變真的發生了。在今年520，蔡總統宣示啟動修憲，而她今天也來到第二屆修憲論壇的現場，並提到憲法可以與時俱進，以符合現在台灣社會的價值。
郭霽說，現在立法院有修憲委員會，雖然在本屆會期中還沒有進入實質討論，不過也因此給了我們很好的機會，讓我們邀請各政黨代表、學者專家以及我們最重要的未來主人翁－青年齊聚在這裡，讓大家能一起勾勒修憲藍圖的願景還有期盼。

由於本次修憲論壇是以年輕世代為主，郭霽表示，她也想要引用前香港眾志成員周庭日前在臉書上發的一篇文章，藉由她的話，來表達NOWnews監督啟動修憲的初心。她說，周庭在香港立法會香港島區補選參選宣言時提到，她們家有一棵芒果樹，一年只結一次果子，且結出的果子青綠酸澀難以下嚥，所以她不解為什麼父母親還要一直灌溉這棵樹，不過周庭的父親告訴她，其實這棵樹的存在、種植的原因從來就不是為了要吃它結出的果子，而是它是我們家庭的一部分，就直接用心去澆灌養殖，來宣告她投身補選的決心與初心。

郭霽指出，我們都知道修憲的工程非常龐大，且修憲的門檻非常高，但是只要可以看到透過修憲，我們的國家體制可以更健全、更完善，她說「只要看到一點點的希望微微亮光，我們就會抱持著希望繼續奮鬥」。

郭霽也說，今天蔡英文總統在現場提到，修憲這件事情任何人都不應該置身事外，大家也可藉由今天的修憲論壇知道這件事情跟大家都息息相關，需要大家一起共同參與，所以她也再次呼籲台下的同學們，如果有因為今天的論壇而感到感動的話，希望能夠邀請身邊的人一起關心，大家一起來重視修憲這個議題。
除了感謝各界的共襄盛舉與重視之外，郭霽最後再次宣告，《NOWnews今日新聞》啟動監督政府修憲的工程持續進行中，今天第二屆修憲論壇的結束不是句點，修憲未完待續。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您在家從事哪些上網行為時，會透過連Wi-Fi來獲得更好的使用體驗？

您在家從事哪些上網行為時，會透過連Wi-Fi來獲得更好的使用體驗？

繼續作答
近期近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

近期近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

繼續作答
您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀