修憲論壇／艱鉅也不放棄！NOWnews監督憲改工程未完待續

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郭霽說，現在立法院有修憲委員會，雖然在本屆會期中還沒有進入實質討論，不過也因此給了我們很好的機會，讓我們邀請各政黨代表、學者專家以及我們最重要的未來主人翁－青年齊聚在這裡，讓大家能一起勾勒修憲藍圖的願景還有期盼。
由於本次修憲論壇是以年輕世代為主，郭霽表示，她也想要引用前香港眾志成員周庭日前在臉書上發的一篇文章，藉由她的話，來表達NOWnews監督啟動修憲的初心。她說，周庭在香港立法會香港島區補選參選宣言時提到，她們家有一棵芒果樹，一年只結一次果子，且結出的果子青綠酸澀難以下嚥，所以她不解為什麼父母親還要一直灌溉這棵樹，不過周庭的父親告訴她，其實這棵樹的存在、種植的原因從來就不是為了要吃它結出的果子，而是它是我們家庭的一部分，就直接用心去澆灌養殖，來宣告她投身補選的決心與初心。
郭霽指出，我們都知道修憲的工程非常龐大，且修憲的門檻非常高，但是只要可以看到透過修憲，我們的國家體制可以更健全、更完善，她說「只要看到一點點的希望微微亮光，我們就會抱持著希望繼續奮鬥」。
郭霽也說，今天蔡英文總統在現場提到，修憲這件事情任何人都不應該置身事外，大家也可藉由今天的修憲論壇知道這件事情跟大家都息息相關，需要大家一起共同參與，所以她也再次呼籲台下的同學們，如果有因為今天的論壇而感到感動的話，希望能夠邀請身邊的人一起關心，大家一起來重視修憲這個議題。
除了感謝各界的共襄盛舉與重視之外，郭霽最後再次宣告，《NOWnews今日新聞》啟動監督政府修憲的工程持續進行中，今天第二屆修憲論壇的結束不是句點，修憲未完待續。