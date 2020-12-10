修憲論壇／朱立倫：若只調降18歲門檻　是不負責任修憲！

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫在閉幕前的壓軸專題演講中，針對題目「修憲工程如何讓台灣變更好」提出「三大方向、十大主張」。他強調，修憲不該有意識形態，也不要被意識形態所綁架。六年前，他曾對蔡英文總統提過修憲想法，他具體提出三大方向，分別是「建立權責相符，符合內閣制的政治體系」、「擴大全民參與，落實全面參與政治運作」、「讓政府更有效能，符合世代正義的憲法」。
朱立倫接著提出明確的十大方向，第一是推動中華民國成為內閣制精神的國家，不能讓總統有權無責，導致行政院不甩民意監督。朱立倫指出，自己是台灣第一個提出內閣制精神的政治人物。他於六年前提出時，當時朝野都認為這是對的方向，前總統李登輝也認為應該走向內閣制。朱立倫曾向李登輝請教，是否應先從「恢復國會對內閣的同意權」開始，李登輝當時表示贊成。朱立倫舉例，開放萊豬是蔡英文總統的決定，但「面對全民」的卻是蘇貞昌，導致蘇貞昌不是對民意負責，而是對「背後老闆」負責。
朱立倫提出的其餘九大方向分別為：二、必須率先恢復閣揆同意權。三、降低投票年齡到18歲。四、推動國內不在籍投票制度。五、調降不分區有效政黨得票門檻。六、檢討單一選區兩票制，讓票票等值。七、氣候正義及環境權納入憲法。八、司法、考試、監察三院瘦身。九、檢討憲法第54條有關行政院副院長的設置。因為從各地方政府到中央部會，都有三名副首長，但行政院只有一名副院長，無法達到功能性分工。十、確實落實地方自治，改變「大中央、小地方」，遵守財政紀律，避免債留子孫。
朱立倫最後總結，修憲是浩大工程，如果修憲只有通過調降18歲投票門檻的限制，這是不負責任的修憲，如果要修憲，三大方向一定要做，才能符合權責相符。