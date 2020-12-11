原來泰國王室這麼有錢！泰國示威者揭密王室財富

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泰國王室除了坐擁現金流，根據《路透社》分析（因詢問泰國皇家辦公廳和皇家資產管理局沒有獲得回應），王室掌握財富分為地產、股票、珠寶和稅金。《金融時報》在今年10月，粗估王室資產至少超過400億美元，可說是相當有錢。但是，民眾卻完全不會得知納稅錢往哪去，令示威者相當憤怒。
泰國已施行君主立憲制多年，從1782年延續至今，前任君王浦美蓬在泰國人民心中留下十分神聖的形象，然而到了瑪哈·瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），不少泰國君主立憲制度的問題浮上檯面。原因有三，分別為「現任王室負面消息過多」、「新型冠狀肺炎形成民間和王室鮮明對比」和「皇家資產管理局將錢全部歸回泰王名下」。
由於現任國王仍是王儲時，長年有風流花邊新聞，並長期待在德國而非母國使得民眾心中有不少怨言。這方面在他即位後沒有改善，且當國家深陷於新型冠狀肺炎疫情的地獄時，國王卻被德國媒體爆料在德國享受天堂之樂，更令抗議者不滿。甚至在年初時，泰國政府還供給王室9.8億美元（約新台幣280億美元），沒人知道這些預算用在哪，讓身陷水深火熱的泰國底層人民怒火中燒。
在以往，王室資產並非直屬於國王名下，是由皇家財產局（CPB）替王室管理，它是一個獨立於任何單位的組織。然而，2018年6月16日，泰國皇家財產局在其官網上發布公告，說明該局已將代表泰國皇室和國家持有80多年、價值數百億美元的王室資產，全部移交給新任國王瓦吉拉隆功。當時這重大轉變，沒有任何新聞媒體敢報導，因為擔心違反君主冒犯罪，不過泰國人都默默記在心裡，在這波示威潮中爆發。「這是泰國最大的問題，皇室機構可以干預政治，因為他們有很多錢。」學生抗議者齊瓦拉克（Parit Chiwarak）說。
2011年，《富比士》曾公布泰國國王浦美蓬是世界上最有錢的君主，當時的泰國駐華盛頓大使曾反駁該雜誌將皇家資產管理局將替國家保管的財產也算入國王的個人財富，才會有如此結果。不過，新任國王直接在2018年將資產都轉移到名下了。這對泰國示威者來說無疑感到荒謬，因為現行君王立憲制國家中不少是高度已開發國家，然而仍是「開發中國家」的泰國君王，竟然能成為世界最富有的國王，就能看出財富不均的問題有多麼嚴重。
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