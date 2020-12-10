修憲論壇／圓滿落幕！蔡英文、游錫堃、朱立倫聚焦改革

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主辦單位《NOWnews今日新聞》董事長黃群仁表示，憲法是國家根本大法，但目前憲法仍存在不少爭議及殘缺的部分，對國家發展窒礙難行，媒體身為公共領域的維護者，即使知道這個議題冷澀，對流量幫助有限，但仍要展現對國家公共發展議題的重視，強調：「對的事情，一定要持續做下去」。
總統蔡英文更是親臨現場致詞，她表示，此次論壇主題是年輕世代憲政藍圖與願景，因此，年輕世代在憲改中不能缺席，「18歲公民權」是朝野最有共識的項目之一，她樂見這項議題有實質進展，並呼籲修憲議題得朝野合作、世代合作，「憲改，沒有人該置身事外」。而立法院長游錫堃也受邀演講，宣示「18歲公民權」與「降修憲門檻」兩大目標。
回顧三場論壇，其中第三場《當修憲 VS 制憲，台灣青年還有什麼其他選擇？》論壇中，由知名網紅鬼才阿水擔任主持，學者經民連智庫召集人賴中強與輔大法律系助理教授姚孟昌，以及民進黨副秘書長林飛帆、國民黨立委陳玉珍、台灣基進立委陳柏惟、國家政策研究基金會特約研究員楊植斗等人共同與會。
鬼才阿水表示，在國家建國方面大家的認知要與時俱進，從過去制憲一路以來不同世代都有不同看法，尤其現在的憲法離現在這個世代有許多不同想像，因此透過朝野合作凝聚共識是非常重要的。輔大法律系助理教授姚孟昌認為，無論修憲或制憲，都必須靠人民共同凝聚最大共識，如果人民沒有把自己當成國家的主人，那在討論相關問題時，只會被政治人物捏著鼻子走。
針對現在大家討論的18歲公民權、廢考監、下修修憲門檻以及對人權的保障的各種修憲議題，經濟民主連合智庫召集人賴中強表示他都完全支持，但他強調要達成真正的憲政改革，就不能迴避真正的根本問題，必須重新制定新憲法，才能解決根本的問題。
但國家政策研究基金會特約研究員楊植斗有不同看法，他直指「制憲的成本太高，不如回頭好好修憲」，他認為像是公民權下修18歲這種朝野有共識的法案，只要雙方都動員一定會通過，吵著要台獨、制憲的人才應該檢討為何他們的主張無法成為台灣社會的公約數。
為此，民進黨副秘書長林飛帆也回應，如果現階段修憲能夠達成，讓台灣朝向健全的憲政體制邁進，那麼他同意應該朝這方向去尋求，但如果以制憲的方式進行，也有可能達到類似的效果，同樣也不用刻意去排擠。
針對修憲或制憲議題，基進黨立委陳柏惟先嗆國民黨立委陳玉珍是「中方代表」，又開玩笑「噹」民進黨副秘書長林飛帆的「台灣價值」，引起現場氣氛沸騰。而談到中華民國憲法時，陳柏惟更說，依憲法規定，如果有一天共產黨倒台，政府還要帶兵去打北京、外蒙古，「不覺得很荒謬嗎？」
國民黨立委陳玉珍不甘示弱，反諷陳柏惟說「我是蠻支持陳柏惟，但希望基進黨更多發展，不要每次投票，都跟民進黨舉手，會失去主體性」。針對民進黨對修憲的主張，她也抨擊「要說的跟做的同一套啊」。陳玉珍對台下學生強調，對政治有興趣、對憲法、對國家發展有興趣的年輕人，不要只看標題，還是要知道中間過程與事件的全貌。
第三場論壇結束後，由國民黨前主席朱立倫受邀演講，他對修憲具體提出「三大方向、十大主張」，並指出如果修憲只通過降低18歲投票門檻，將是不負責任的修憲。他強調修憲不該有意識形態，也不要被意識形態綁架。6年前，他曾對蔡英文總統提過修憲想法，他也提出三大方向「建立權責相符，符合內閣制的政治體系」、「擴大全民參與，落實全面參與政治運作」、「讓政府更有效能，符合世代正義的憲法」。
《NOWnews今日新聞》第二屆修憲論壇圓滿落幕，過程中多位政、學界代表與青年面對面對談，各方代表激烈辯論、火花四射，也讓修憲之路有更豐富的公民討論。主辦單位《NOWnews今日新聞》總編輯郭霽在閉幕式時引用前香港政治成員周庭的一段話，表達啟動修憲的初心，也感謝各界的重視與年輕人的參與，《NOWnews今日新聞》也將持續監督啟動修憲的工程，第二屆修憲論壇的閉幕不代表結束，修憲未完待續！