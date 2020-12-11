台中電廠生機勃勃　黃緣螢、台灣暗蟬紛來訪

台中電廠是全台第一個通過環評審核的公園化綠地電廠，同時也在穩定供電之下，持續堅守台電對於環境永續的自我要求，長年以來不僅點亮千家萬戶的燈火，也為自然中帶來點點綠光。

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一般人想到賞螢，直覺就是要到荒山野嶺外杳無人煙的深山才能一睹芳采，沒想到，台中電廠一年前在生態池、羽球場附近，竟然發現了台灣瀕臨滅絕的黃緣螢火蟲的蹤跡。全世界有2700多種螢火蟲，幼蟲在水裡生活的只有十多種，台灣水生的螢火蟲更只有三種，黃緣螢便是其一。黃緣螢對水中環境變化非常敏感，一有污染就難以生存。然而，過去民眾認為是污染元凶的電廠，現在卻是自帶螢光效果嬌客的新生樂園。能被這些嬌客造訪，來自於電廠同仁背後一點一滴努力的成果。

為了讓這些嬌客有更佳的居住環境，台中電廠請來了研究螢火蟲超過40年、有「螢火蟲之父」之稱的專家藍森彬爺爺協助復育。藍爺爺第一次到電廠勘查時，也忍不住讚嘆「蓋在海埔新生地的台中電廠竟然有螢火蟲，這真是奇蹟啊！」。藍爺爺推測，由於電廠保留5成的土地做綠美化，並在周遭種植綠帶，以及部分地區維持低人為干擾，才能讓螢火蟲慢慢繁衍起來。





台中電廠在藍爺爺的指導下，針對黃緣螢喜愛的棲息環境進行環境整理，包含規劃螢火蟲專屬復育區域的生態池。由於螢火蟲食用螺類，螺類又食用水生植物，因此電廠開始培育藻類等水生植物，重建螢火蟲的食源生態，維持生態的穩定。除此之外，電廠在復育繁殖期間，將靠近生態池邊的路燈熄滅，宣導同仁放慢速度行駛，同時也在池邊架設黑網阻隔漫射的路燈與車燈，減少光害對螢火蟲的影響。在電廠人員努力之下，黃緣螢的數量越來越多，繁殖季節時甚至可達上百隻，點點綠光讓夜色增添了色彩。未來，電廠也預計採購有特殊波長的「螢火蟲專用燈」，或感應器來縮短亮燈時間，讓螢火蟲可以在更安全的環境下長大。





在復育螢火蟲的過程中，電廠也收穫了不少額外的驚喜。台灣暗蟬對於土質環境極為挑剔，和螢火蟲分別是土污染及水污染的指標，近年來在台灣中部幾乎已經銷聲匿跡，沒想到在台中電廠居然又發現了這些稀客的蹤跡。同時，台中電廠也在廠區內發現了對於水質條件同樣苛求的台灣原生大閘蟹「日本絨螯蟹」，印證了藍爺爺當初所說這裡「沒有毒、沒有農藥、水質又穩定」的看法。





過去大門緊閉的廠區，如今成了許多神秘嬌客熱愛造訪的地點，除了螢火蟲的復育，小燕鷗、燕鴴、東方環頸鴴，還有黑翅鳶等鳥類也都曾在電廠現蹤。他們的到訪，顯示了電廠水質及土壤環境良好，是發電跟生態保育可以同時並行的最佳代言人。台中電廠也會持續與生態共榮共存，並透過與在地居民溝通互動，讓更多人看到台中電廠美麗的那一面。



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