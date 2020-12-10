特企／華碩再創佳績 42季市佔冠軍　商用筆電也告捷

華碩商用電腦銷售佳績再下一城！根據市調機構IDC最新統計顯示，華碩商用桌上型電腦自2005年第四季起，至今累計42季全台市佔冠軍，2020第三季數字達到41.3%！好事成雙，華碩商用筆記型電腦第三季亦拿下市佔第一，大幅領先對手14個百分點，即將迎向第16年台灣銷售龍頭的輝煌紀錄！

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商用筆記型電腦中，備受商務人士青睞的莫過於「極輕．疾快」ASUS ExpertBook B9(B9400)，僅880g起為世界最輕]14吋商用筆記型電腦，亦為目前台灣市面上唯一擁有省電處理器，同時內建32G LPDDR4x記憶體的筆電，續航力與效能兼具。搭載最高第11代Intel® Core™ i7處理器、Intel® Iris® Xe顯示卡與雙SSD設計，支援RAID 0/1技術，在RAID 0模式下，資料讀取速度最快達7,000Mbps，並提供最高雙2TB儲存空間，輕鬆滿足程式編寫、運算及多工作業等高效能任務，更具備全新AI音訊降噪技術，遠距會議不受吵鬧背景音干擾，優化線上會議品質。

有「全方位商務專家」稱號的ASUS ExpertCenter系列商用桌上型電腦，以「高效能、耐用可靠、易於擴充維護」三大特色成為企業採購首選。符合美國軍規測試標準，支援最高Intel®第10代CPU，可選搭NVIDIA®獨立顯示卡，配備世界第一華碩主機板，100%全固態電容，提升系統穩定度、散熱能力與使用壽命；採用精密複雜的安全功能，包括TPM加密晶片與Kensington安全鎖，確保商務活動安全性；更有強大的商用服務團隊，整合企業採購與MIS人員需求，提供現場檢測維修、線上遠端問題排除等，使企業無後顧之憂，如虎添翼。



產品規格請參考：https://www.asus.com/tw/Laptops/ExpertBook-B9-B9400CEA/

更多訊息請參考「華碩商業採購網」：https://smb.asus.com/