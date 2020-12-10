影／做公益保平安 彰市認養路燈免費點光明燈
記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-12-10 18:42:35
彰化市公所為擴大推廣路燈認養，今年特別設計出6款Q版神明圖案認養貼紙，讓認養者名字可以寫在上面張貼於路燈上，此外，市長林世賢更宣佈，凡認養路燈3盞以上，就能免費點光明燈，無論是國定古蹟聖王廟或縣定古蹟慶安宮及關帝廟隨你選。
彰化市全市共有2萬餘盞路燈，每年路燈照明的電費支出高達1600萬餘元，造成財政負擔，因此，彰化市公所在108年就推出路燈認養獎勵辦法，每認養1盞即張貼附有認養者名字的貼紙於路燈上，今年除新增6款Q版神明圖案認養貼紙，凡認養3盞以上，即可享在國定或縣定古蹟免費點光明燈，林世賢鼓勵大家多多益善，集合眾人之力照亮彰化市的大街小巷。彰化市認養路燈獎勵辦法，每1盞路燈年費1000元，公所會徵詢認養者意願之後，在路燈桿上製作貼紙，掛上認養者的名稱，並在市公所刊物上，登錄認養者芳名錄；若認養3盞（含）以上，贈送公所管理的廟宇聖王廟或慶安宮的光明燈、5盞（含）以上送公所管理的關帝廟光明燈；若企業、機關團體認養30盞（含）以上路燈，公所將製作路牌感謝並贈送農民曆彩色內頁半幅（60盞以上則送全幅）廣告，為企業做形象廣告與行銷。
林世賢表示，認養路燈是一種善行，讓路燈在夜晚保持明亮，提供民眾安全保障，指引每個人回家的路；而且認養路燈不但可協助用路人安全，另可將認養路燈的繳費收據，作為所得稅扣繳捐贈之用，照亮自己也照亮別人，歡迎民眾公司行號團體踴躍認養路燈。