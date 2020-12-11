影／科大美容系「國色芳華」畢業成果展有亮點

我是廣告 請繼續往下閱讀
美容系主任蕭蓉禎表示，110級畢業生成果展，雖然規模縮小，由於學生的努力每件靜動態作品都很精緻，也很有亮點，展現學生無限的創意。動態作品共有八組依序為「靛‧記」、「7.3」、「HAKKA」、「BLACK」、「斑馬.線」、「鏡辰」、「青春之慾」、「55688」，研究生及進修部二技、四技學生則以靜態作品及小論文為主，作品琳琅滿目，讓人目不暇給。
彰化縣副縣長洪榮章表示，建國科大美容系創立至今17年，有一半以上的學生都是彰化縣子弟，畢業生就業率很高，許多學生畢業時已經是有名的新娘秘書、髮型設計師、美容師、專業模特兒，或在醫學美容產業就業，成為服務產業的新亮點。
美容系「國色芳華」畢業成果展，展現學生的學習成果，學生將在校期間所學成果融合自己的想法，創造出屬於個人不同的設計，為大學四年做一個完美展現，也讓學生看見自己的天賦，看見自己的蛻變成果。
建國科技大學美容系暨美容科技研究所200多位110級準畢業生的成果展覽，因新冠肺炎疫情從年初開始散播迄今都未消聲匿跡，學校眼見世界疫情一直無法停止下來，境外移入的病例也一天比一天多，原本想延後舉辦，但因大部份日四技學生在寒假時就要到業界實習，校方採縮小規模，以小而美且精緻為前題，選在圖書人文大樓一樓美術文物館展覽廳舉行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。