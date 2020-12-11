影／科大美容系「國色芳華」畢業成果展有亮點

建國科技大學美容系暨美容科技研究所今（10）日舉行110級「國色芳華」畢業生動、靜態成果展，因新冠肺炎疫情從年初開始散播至今都未銷聲匿跡，今年彩色口罩風也展現在學生作品，水鑽串聯、羽毛黏接、透模薄紗的臉上造型成為焦點。

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▲結婚季節，美容系進修部學生以新娘飾品為創意主題卻很吸睛。。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

× ▲結婚季節，美容系進修部學生以新娘飾品為創意主題卻很吸睛。。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

美容系主任蕭蓉禎表示，110級畢業生成果展，雖然規模縮小，由於學生的努力每件靜動態作品都很精緻，也很有亮點，展現學生無限的創意。動態作品共有八組依序為「靛‧記」、「7.3」、「HAKKA」、「BLACK」、「斑馬.線」、「鏡辰」、「青春之慾」、「55688」，研究生及進修部二技、四技學生則以靜態作品及小論文為主，作品琳琅滿目，讓人目不暇給。

彰化縣副縣長洪榮章表示，建國科大美容系創立至今17年，有一半以上的學生都是彰化縣子弟，畢業生就業率很高，許多學生畢業時已經是有名的新娘秘書、髮型設計師、美容師、專業模特兒，或在醫學美容產業就業，成為服務產業的新亮點。

▲利用廢棄的枯木等做成12生肖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

× ▲利用廢棄的枯木等做成12生肖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

美容系「國色芳華」畢業成果展，展現學生的學習成果，學生將在校期間所學成果融合自己的想法，創造出屬於個人不同的設計，為大學四年做一個完美展現，也讓學生看見自己的天賦，看見自己的蛻變成果。

建國科技大學美容系暨美容科技研究所200多位110級準畢業生的成果展覽，因新冠肺炎疫情從年初開始散播迄今都未消聲匿跡，學校眼見世界疫情一直無法停止下來，境外移入的病例也一天比一天多，原本想延後舉辦，但因大部份日四技學生在寒假時就要到業界實習，校方採縮小規模，以小而美且精緻為前題，選在圖書人文大樓一樓美術文物館展覽廳舉行。

▲建國科技大學美容系暨美容科技研究所舉行110級「國色芳華」畢業生動、靜態成果展，造型走秀成為焦點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）