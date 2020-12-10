高雄「百年視窗」啟動　陳其邁：每天都有驚喜

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陳其邁強調，高雄跨年跟其他城市比較不一樣的就是，別人是跨一年，我們這次是跨100年，愛河灣也將規劃三個舞台，並用跨海光年的意象來迎接下一個100年，現在還有43萬的3倍券還沒有花，希望大家趕快領、快來高雄花、上網快抽，IPHONE12、GOGORO等大家抽，歡迎大家來高雄消費，從今天開始就趕快來高雄，每天來愛河灣都會有不一樣的驚喜變化，會一直持續到跨年、下一個100年。
高雄市副市長史哲表示，此次特別蒐集了許多高雄重要歷史時刻的老照片，邀請叁式數位體驗設計團隊處理視覺特效，要用影像來連結城市情感與歷史記憶，「百年視窗」倒數影片將於每晚六點半到午夜十二點播映，在分秒時刻中鑲入高雄歷史，揭開「2021跨百光年」的序曲，自12月24日至1月3日，每晚六點半到十點半，以高雄港灣為舞台的「2021跨百光年」裡，也將播映不同於倒數畫面的主秀影像。
高市府指出，日前發生的高雄女中遺失老照片事件，市府基於正視歷史影像保存的重要性考量，也請文化局火速與台師大台灣史研究所研究生黃彥傑聯繫，取得他所授權的31幀雄女老照片珍貴影像檔案，透過演算法提高解析度，得以投影到大面積銀幕，以城市光影的另一種型態公開曝光，而港灣周邊的遠雄The One大樓，也從今日起呼應跨百光年，於建築物外牆進行城市影像展。