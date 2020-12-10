影／發掘彰化Jo滋味　從多元視角紀錄不一樣的彰化

彰化縣政府今年首次舉辦的「尋找彰化味~ 首屆微電影創作獎徵選」，今（10）日上午舉辦頒獎典禮，縣長王惠美頒贈獎金及獎座，表揚優秀作品，金獎「發掘彰化Jo滋味」由台灣小姐邱怡澍擔任主角，全程台語解說，走訪鹿港、芳苑、田尾等地，自然生動的畫面讓人留下深刻印象。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「發掘彰化Jo滋味」主角邱怡澍在2017年獲台灣小姐，代表台灣出國比賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

× ▲「發掘彰化Jo滋味」主角邱怡澍在2017年獲台灣小姐，代表台灣出國比賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

王惠美說，參賽者用鏡頭從多元的視角尋找最道地的彰化味，宣傳彰化觀光旅遊、在地文化特色，利用新媒體、新科技紀錄及傳播彰化的美好，達到城市行銷的效果；金獎得主雖不是彰化人，但用遊客的角度找到真正好吃好玩的地方，印象最深刻的是到芳苑摸蛤仔，融入在地的生活相當興奮，也展現出「越在地越國際」的旅遊趨勢。

▲縣長王惠美頒發20萬元獎金給「金獎」影片「發掘彰化Jo滋味」得主邱怡澍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

× ▲縣長王惠美頒發20萬元獎金給「金獎」影片「發掘彰化Jo滋味」得主邱怡澍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

43件作品參賽，有8件作品脫穎而出，得獎影片創意十足、風格多元，「金獎」影片「發掘彰化Jo滋味」，參賽者以《咱彰化》串連全片，唱出了彰化囝仔的驕傲；「銀獎」作品「神話彰化」，以尋找百年文化記憶為起點，全程以日文配音，將彰化之美行銷國際；「銅獎」作品「大有可為-埔鹽青農返鄉之路」，則是記錄青農返鄉耕耘、成就用心滋味的心路歷程，縣府這次動期間創下53萬人次觀賞的紀錄。

▲芳苑採蚵車有濃郁的彰化味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

× ▲芳苑採蚵車有濃郁的彰化味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

「發掘彰化Jo滋味」主角邱怡澍在2017年獲台灣小姐，代表台灣出國比賽，26歲的她從清大科技管理研究畢業，口條清楚，表達能力強，在微電影中活潑的解說貫穿全片，她說，與攝影師兩人花了2星期完成影片。

導演唐振瑜指出，參賽作品都拍的很好，甚至有韓文、日文配音等，評審過程原本有2名並列第一，投2、3輪票才分出勝負，希望明年有更多人來行銷彰化、推廣彰化，也希望得獎者有機會也可以繼續幫彰化來行銷。

▲龍山寺壯觀精緻，是公認臺灣現存最完整最美的清代建築，其建築之精良、雕刻之巧妙居全臺寺廟之冠。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

× ▲龍山寺壯觀精緻，是公認臺灣現存最完整最美的清代建築，其建築之精良、雕刻之巧妙居全臺寺廟之冠。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 10）

新聞處指出，參賽作品在網路上獲得熱烈迴響，許多網友表示風格各異的參賽影片創意十足，用鏡頭捕捉了彰化的自然美景、人文風采、美味小吃、質樸青農、思鄉遊子、民俗特色、文化底蘊等，時而樸實，時而懷舊，時而耐人尋味，將各式各樣的彰化味都盡收眼底。