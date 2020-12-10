快訊／北部狂晃！21:19東部海域6.7強震　最大震度4級

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快訊／北部狂晃！21:19東部海域6.7強震　最大震度4級

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-12-10 21:31:43｜update2020-12-10 22:31:02

地震
▲今（ 10 ）日21:19東部海域發生規模6.7強震。（圖／氣象局）
今（ 10 ）日 21:19 台灣東部海域發生規模 6.7 地震，地震深度 76.8 公里，各地最大震度宜4北4花4桃4竹4投4中4苗4雲4嘉4東3彰3高3南3屏2澎2馬1。
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