快訊／北部狂晃！21:19東部海域6.7強震　最大震度4級

修憲論壇／艱鉅也不放棄！NOWnews監督憲改工程未完待續
修憲論壇／圓滿落幕！蔡英文、游錫堃、朱立倫聚焦改革
修憲論壇／朱立倫：若只調降18歲門檻 是不負責任修憲！
修憲論壇／做自己國家的主人 學者：憲改須人民凝聚共識
修憲論壇／修憲不只18歲公民權 朱立倫提三大方向
銀行看央行打炒房 這措施恐重擊中小型建商
央行祭出4措施打炒房 房仲仍看好明年房市「價量齊揚」
央行打炒房祭出「四限貸」 專家：立意良善但未中靶心
央行祭4大「打炒房」措施 營建、金融族群早盤綠油油
NOW早報／央行出手重打炒房！祭出「4措施」限制貸款成數
人口負成長1／與其恐懼 不如掌優勢「化危機成轉機」
人口負成長2／台灣老化速度世界第一 大齡者何去何從？
人口負成長3／大齡勞工擋年輕人去路？調查數據打破迷思
人口負成長4／爺奶當店員 大齡勞工斜槓人生更精采
人口負成長5／AI趨勢不可逆！別怕AI搶了你我工作
名家論壇》黃創夏／「萊豬」將是綠藍全輸的戰場
查水表？信功老闆和江啟臣視訊 呼籲蘇貞昌別搞小動作
信功肉品否認「挺萊豬」 羅智強：恐將遭網軍起底式攻擊
蘇貞昌被質疑放假消息 陳其邁緩頰
駁蘇貞昌後 黃子哲：信功相當擔心民進黨政府查水表報復
網紅戰疫／裸辭工作闖YouTuber圈！SKimmy熬2年追夢成功
網紅戰疫／SKimmy走紅卻卡關！8字箴言送給懷抱夢想的你
網紅戰疫／疫情定義新距離！「油土伯」談熱潮沒那麼好搭
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影／2024國民黨大敗？江啟臣批大陸學者不了解台灣 | Johnny Chiang disagrees with Chinese scholar on prospects of 2024 election
影／科技取代不了的溫度！印尼組織復興「說故事」親子文化 | Indonesian NGO revives storytelling culture in childhood education
網瘋傳「台版亞馬遜河照」 老外虧：這點大輸國外 | Stunning photos of Tainan wetlands go viral
周杰倫在中國路邊賣蛋餅？網友近看：完美詮釋歌詞 | Taiwanese pop-star doppelganger spotted making egg pancakes in China
老外看台灣／夜晚台北101竟有這設計 老外直呼：多元文化之美 | Taipei 101 ‘rainbow lights’ earn praise for inclusiveness
Lao động di trú Indonesia nhiễm Covid-19 tăng mạnh, 6 công ty môi giới bị đình chỉ kinh doanh
印尼移工確診暴增！指揮中心再暫緩這六間仲介公司引介移工｜Lao động di trú Indonesia nhiễm Covid-19 tăng mạnh, 6 công ty môi giới bị đình chỉ kinh doanh
Ấm lòng-Cửa hàng xổ số gắn kết tình người nơi xứ Đài
超暖心！投注站化身移工同鄉會 闆娘盼外籍移工感受台灣愛｜Ấm lòng-Cửa hàng xổ số gắn kết tình người nơi xứ Đài
ความอบอุ่นในต่างแดน！ ร้านขายล็อตเตอรี่กลายเป็นสมาคมคนบ้านเดียวกัน เจ้าของร้านหวังว่า รง.ข้ามชาติจะรู้สึกถึงความรักของไต้หวัน
แรงงานอินโดฯติดโควิดพุ่งสูง！ศูนย์บัญชาการฯระงับนำเข้า รง. จากบริษัทจัดหางานอินโดนีเซียเพิ่มอีก 6 แห่ง
ค่ารักษาโควิดของแรงงาน 8 แสนTWD ต่อคน จ่ายด้วยภาษีประชาชนกลายเป็นประเด็น โฆษกศูนย์บัญชาการฯรณรงค์ อย่าแปะป้ายแรงงาน
สนง.ตรวจคนเข้าเมืองฉลองวันขอบคุณพระเจ้า ผลักดันมาตรการป้องกันโรคระบาด ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ : ได้ฉลองเทศกาล ต้องขอบคุณความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน
เพียง 3 วันติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย ศูนย์บัญชาการฯประกาศ ตั้งแต่ 4 ธ.ค. ระงับนำเข้า รง.อินโดนีเซีย 2 สัปดาห์
移工治療費每人80萬全民買單掀議 莊人祥籲：勿對移工貼標籤 | Warga Bayar Biaya Pengobatan 800 Ribu untuk Setiap Pekerja Migran Timbulkan Kontroversi, Zhuang Ren-Xiang Himbau Supaya Jangan Beri Label Pada Pekerja Migran.
超暖心！投注站化身移工同鄉會 闆娘盼外籍移工感受台灣愛 | Hangat di Hati! Stasiun Taruhan Menjadi Tempat Kumpul Pekerja Migran, Pemilik Toko Harap Pekerja Migran Rasakan Cinta Kasih Taiwan
移民署歡慶感恩節宣導防疫 新住民：能過節全感謝台灣防疫成功 I Departemen Imigrasi Merayakan Thanksgiving dan Mempromosikan Pencegahan Wabah. Imigran Baru: Terima kasih Taiwan Atas Keberhasilan Dalam Pencegahan Wabah
3天暴增24例確診移入 指揮中心：12/4起暫停印尼移工來台2週 I Kasus Positif COVID-19 Bertambah 24 Kasus Dalam 3 Hari, Pusat Komando Wabah : Mulai 4 Desember, Pengiriman PMI Akan Diberhentikan 2 Minggu
印尼移工確診暴增！指揮中心再暫緩這六間仲介公司引介移工 | PMI Positif Covid-19 Bertambah! Pusat Komando Wabah Kembali Hentikan Pengiriman PMI Dari 6 Kantor PJTKI
女子入夜「性情大變」判若兩人 醫曝：與賈伯斯同種病
印尼染疫女移工同宿者驚傳行蹤不明 專案小組急尋人
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新增3境外移入 自愛爾蘭、德國及印尼入境
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記者陳致宇／台北報導
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近期近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？
您在家從事哪些上網行為時，會透過連Wi-Fi來獲得更好的使用體驗？
您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？
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