今年最大規模！東部海域6.7強震 氣象局：恐有4以上餘震
今年最大規模！東部海域6.7強震 氣象局：恐有4以上餘震
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-10 22:23:09｜update2020-12-10 22:25:38
宜蘭東部海域今（ 10 ）日晚間 21 時 19 分發生芮氏規模 6.7 地震，包含宜蘭、台北、新北、桃園、新竹、台中、南投、雲林、苗栗、花蓮等 10 縣市，最大震度皆達 4 級，這也是台灣今年以來規模最大的地震，氣象局地震測報中心指出，不排除一周內會有規模超過 4.0 以上的餘震發生。
氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今日晚間 21 時 19 分在宜蘭東部海域發生芮氏規模 6.7 地震，地震深度達 76.8 公里，這是屬於隱沒帶產生的地震。該地區地震相當頻繁，自 2000 年以來共有 23 次規模超過 6 以上的地震，其中，規模最大 7.1 發生在 2004 年。陳國昌指出，通常隱沒帶產生的地震不會有太多餘震，但也不排除未來一周有規模超過 4.0 以上的餘震發生，但數量不會太多。另外要注意，近期宜蘭地區及新北市山區雨量多，土壤含水量較高，要留意土石崩落的狀況。