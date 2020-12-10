今年最大規模！東部海域6.7強震　氣象局：恐有4以上餘震

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

今年最大規模！東部海域6.7強震　氣象局：恐有4以上餘震

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-12-10 22:23:09｜update2020-12-10 22:25:38

▲今（10）日9點19分東部海域發生規模6.7強震，震度全台有感，許多網友都嚇壞了。（圖／中央氣象局）
▲今（10）日9點19分東部海域發生規模6.7強震，震度全台有感，許多網友都嚇壞了。（圖／中央氣象局）
宜蘭東部海域今（ 10 ）日晚間 21 時 19 分發生芮氏規模 6.7 地震，包含宜蘭、台北、新北、桃園、新竹、台中、南投、雲林、苗栗、花蓮等 10 縣市，最大震度皆達 4 級，這也是台灣今年以來規模最大的地震，氣象局地震測報中心指出，不排除一周內會有規模超過 4.0 以上的餘震發生。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今日晚間 21 時 19 分在宜蘭東部海域發生芮氏規模 6.7 地震，地震深度達 76.8 公里，這是屬於隱沒帶產生的地震。該地區地震相當頻繁，自 2000 年以來共有 23 次規模超過 6 以上的地震，其中，規模最大 7.1 發生在 2004 年。
陳國昌指出，通常隱沒帶產生的地震不會有太多餘震，但也不排除未來一周有規模超過 4.0 以上的餘震發生，但數量不會太多。另外要注意，近期宜蘭地區及新北市山區雨量多，土壤含水量較高，要留意土石崩落的狀況。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

近期近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

近期近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

繼續作答
您在家從事哪些上網行為時，會透過連Wi-Fi來獲得更好的使用體驗？

您在家從事哪些上網行為時，會透過連Wi-Fi來獲得更好的使用體驗？

繼續作答
您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀