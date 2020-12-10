東部海域6.7地震全台有感 台積電一度人員安全疏散
東部海域6.7地震全台有感 台積電一度人員安全疏散
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-10 23:13:06｜update2020-12-10 23:17:36
台灣東部海域今（10）日21:19發生規模 6.7 地震，震央位於宜蘭縣政府東方 27.2 公里，地震深度 76.8 公里，全台最大震度有4級。台電核電廠無異狀，至於位於新竹科學園區中的台積電，一度進行人員安全疏散，但現已恢復正常運作。
台灣東部海域今（10）日21:19發生規模 6.7 地震，震央位於宜蘭縣政府東方 27.2 公里，地震深度 76.8 公里，各地最大震度宜4北4花4桃4竹4投4中4苗4雲4嘉4東3彰3高3南3屏2澎2馬1。台電隨後指出，各水、火力機組、壩堰及輸電設備正常運轉中。輸、配電系統也正常供電。核二及三廠2部機滿載正常運轉，核二廠大修中。核一除役，核四資產管理中，核一，二地震儀動作。無其他影響。至於新竹科學園區部分，竹科管理局對外表示，新竹市最大震度3級，園區廠商僅部分進行人員疏散，但營運未受影響，另外道路、路燈、號誌都正常運作。台積電指出，此次地震北部廠區部分人員因為所在地達4級而進行安全疏散，但目前人員都回到正常運作，聯電則對外表示沒有受到影響，而面板大廠友達與群創也都表示廠務正常營運。