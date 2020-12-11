NOW早報／他驚「回國隔離中」遇地震怎逃？莊人祥回應了

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NOW早報／他驚「回國隔離中」遇地震怎逃？莊人祥回應了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-11 06:00:00

台灣東部海域今（10）日21:19發生規模 6.7 地震，震央位於宜蘭縣政府東方 27.2 公里，地震深度 76.8 公里，最大震度4級。（圖／擷取自氣象局）
▲台灣東部海域昨（10）日21:19發生規模6.7地震，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里，地震深度76.8公里，最大震度4級。（圖／擷取自氣象局）
地震狂搖！他剛回國驚「旅館隔離中」怎逃？莊人祥回應了
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台灣東部海域昨（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度4級，全台都十分有感，網友紛紛回報各地狀況，更有人透露自己剛從國外回來，目前仍在旅館隔離中，遇到大地震還不能去戶外躲避，讓他直呼到底「該怎麼辦？」引發熱議。
而根據《ETtoday》報導，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，自行居家隔離中的民眾若遇到危急狀況可以逃跑，但一定要記得戴口罩，而若是在檢疫旅館隔離的民眾，則會由機構指揮官視情況指揮，民眾依照相關逃生SOP進行即可。

今日天氣／各地氣溫略回升　北、東部有雨

今（11）日為東北季風環境加上仍有南方雲系影響，雨區仍以大台北地區、基隆北海岸至東半部一帶為主，其他各地亦有零星降雨；其中特別留意在基隆北海岸仍有局部大雨發生的機率，而由於連日降雨，土壤含水量已高，再加上地震的影響，北台灣及東北部山區易有坍方及落石，前往此區域活動務必特別注意安全；溫度方面，白天北台灣高溫約21至23度，中部及花東25、26度，南部高溫可達27至29度，南部地區日夜溫差較大。

陳文茜帶領中天關台　「直播42小時」到黑畫面為止

國家通訊委員會（NCC）以7:0壓倒性票數，不予中天新聞台換照，中天執照將在12月11日到期，台北高等法院也裁定，駁回中天提出的假處分聲請，中天關台成為定局，9日中天新聞宣布，在中天新聞走入歷史前一刻，將舉行倒數42小時主播不斷電直播活動，播到52台變成黑畫面為止。

▲中天新聞關台倒數。（圖／翻攝中天新聞臉書）
▲中天新聞關台倒數。（圖／翻攝中天新聞臉書）
修憲論壇／圓滿落幕！蔡英文、游錫堃、朱立倫聚焦改革

《NOWnews今日新聞》昨（10）日舉辦第二屆修憲論壇，總統蔡英文一早蒞臨致詞呼籲修憲要朝野合作、世代合作。立法院長游錫堃、國民黨前主席朱立倫也親臨現場演講。三場論壇過程中，學者、立委、青年學子針對相關議題進行討論，更回應線上網友們的提問，多方意見激烈交鋒、氣氛熱絡。修憲論壇圓滿落幕，《NOWnews今日新聞》也將持續監督啟動修憲！

▲《NOWnews今日新聞》今（10）日舉辦第二屆修憲論壇，總統蔡英文（圖中）一早蒞臨致詞呼籲修憲要朝野合作、世代合作。立法院長游錫堃（圖左）、國民黨前主席朱立倫（圖右）也親臨現場演講。（圖／NOWnews今日新聞攝影團隊）
▲《NOWnews今日新聞》昨（10）日舉辦第二屆修憲論壇，總統蔡英文（圖中）一早蒞臨致詞呼籲修憲要朝野合作、世代合作。立法院長游錫堃（圖左）、國民黨前主席朱立倫（圖右）也親臨現場演講。（圖／NOWnews今日新聞攝影團隊）
3大警訊！台灣薪資成亞太末段班　企業留才關鍵是這個

明年元旦起，勞工每月基本工資從2萬3800元調至2萬4000元，調幅0.84%，時薪則由158元調至160元，被外界稱為是「史上最微幅的調整」，有近六成民眾對調整數字不能接受，甚至覺得還不如不要調整，薪資凍漲的狀況讓台灣面臨留不住優秀人才的困境。最新一期的《財訊》雙週刊的報導，以「加薪時代來了」為題，揭開台灣薪資結構的三大警訊，包括固定薪資被越南超越、高階主管報酬在亞太國家居末段班，以及台灣加薪率長期偏低等問題。

▲台積電在全球搶才大作戰中開了第一槍，引發各界關注台灣薪資問題的討論。（圖／財訊雙週刊）
▲台積電在全球搶才大作戰中開了第一槍，引發各界關注台灣薪資問題的討論。（示意圖／財訊雙週刊）
企鵝妹參加純潔測試　公開「多人運動」全網傻住

南韓網紅企鵝妹長相甜美、作風大膽，IG坐擁20多萬名粉絲，近日她填寫網路「純潔度測試」問卷，大方透露自己性愛史，一夜情、多人運動都試過，也表示自己不會自慰，事前不吃避孕藥，18禁話題引起全網討論。（編輯：賴詠璿）
▲企鵝妹直播自爆性愛史，成認試過一夜情和多人性行為。（圖／企鵝妹IG）
▲企鵝妹直播自爆性愛史，成認試過一夜情和多人性行為。（圖／企鵝妹IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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