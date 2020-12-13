亞洲人討厭的特徵她都有！星國模特兒「一臉缺陷」卻爆紅

新加坡新銳模特兒 Duan Mei Yue 近年在時尚圈爆紅，與一般模特兒不同的是，她並沒有精緻、完美的臉蛋，反而擁有傳統上不符合審美標準的特徵——單眼皮、過寬眼距、不夠筆挺的鼻子、粗眉、厚唇，與我們過去熟悉的「女神臉」大相徑庭。不過，正是因為這樣的「缺陷美」讓她氣質獨特，還帶點厭世感，在眾美女中脫穎而出。

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今年 21 歲的 Mei Yue 2018 年踏入時尚圈時就以非主流審美的臉蛋一砲而紅，以新人之姿登上 Dior 的春夏高訂天橋秀。曾被戲稱「阿凡達」的她才在模特兒圈打滾不到三年，現在名聲已經響徹雲霄。個性活潑搞怪的她不僅在時尚圈大放異彩，獨特的穿搭品味也隨時在 Instagram 上引領潮流。

▲新加坡新銳模特兒 Duan Mei Yue 近年在時尚圈爆紅。（圖／翻攝自IG）

她表示，自己一直對時尚產業感興趣，過去是想做設計師，但發現自己沒天分、也不會縫紉而打消念頭；後來決定做模特兒，但一開始也碰壁，甚至因眼距過寬被嘲笑。「你不可能在時尚圈紅啦」這類話語她也聽了不少。所幸，後來她無意間被 Dior 的設計師相中參與走秀，瞬間躍升為時尚圈新寵。





Mei Yue 表示，近兩年時尚圈確實吹起一陣「怪美」風潮，大家對於「完美」逐漸厭倦，開始尋找帶有缺陷美感、有特色、有故事的臉蛋，對於這樣的風氣轉變，她也非常興奮。