互相傷害！遭陸限制官員訪港澳 美制裁新名單有廈門公安
互相傷害！遭陸限制官員訪港澳 美制裁新名單有廈門公安
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-11 06:31:44
美國日前就香港問題，宣布制裁 14 名中國全國人大常委會副委員長，再度引起中方不滿，於 10 日公告將取消美方持外交護照人員赴香港及澳門的免簽待遇。但美方亦沒有喊停的意思，美國國務院當地時間週四又以涉嫌嚴重侵犯人權為由，制裁 17 名中國、俄羅斯、薩爾瓦多和牙買加的官員及其直系家屬，其中廈門市公安局思明分局梧村派出所主管黃元雄亦入列。
綜合陸媒報導，中國外交部發言人華春瑩 10 日在例行記者會上表示，因美方部分官員在涉港問題上表現惡劣，中方決定取消美方持外交護照人員臨時訪問香港及澳門的免簽待遇。香港特區政府事後表示，這意味著措施生效後，除了直接過境及留在機場禁區以外，所有持美國外交護照人士，訪港前都須先向中國駐外使領館申請簽證，故即日起取消美國外交護照持有人免簽證訪港安排。
華春瑩再次強調，美方應立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。
然而，美國國務院當地時間 10 日，即國際人權日當天又公布了新一波 17 人制裁名單，當中被制裁的中國官員包含福建省廈門市公安局思明分局梧村派出所主管黃元雄( Huang Yuanxiong，音譯）及其配偶。國務院在聲明中指控，黃元雄嚴重侵犯法輪功信眾的宗教自由，並對信徒實施拘禁和審問。國務院並呼籲，促進對人權和基本自由的尊重是美國的首要目標，無論發生在何處、何時，都敦促對侵犯人權者追究責任。而在對黃元雄的制裁上，國務院也提到，中共政府有系統的對中國人民的權利實施侵犯，違反國際公認的思想、良心和宗教信仰自由，全球不能袖手旁觀。