隱沒帶強震「百年輪迴一次」！專家點名2地區：快輪到
隱沒帶強震「百年輪迴一次」！專家點名2地區：快輪到
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 07:16:39
台灣東部海域昨（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度4級，屬於板塊隱沒造成地震，全台都十分有感，嚇壞許多民眾，之後更是餘震不斷。對此，中央大學應用地質研究所教授李錫堤指出，這種大型板塊隱沒型地震，周期約為百年一次，並預估下一次可能發生規模5以上地震的「2地區」。
根據中央氣象局資料，10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，震央位在宜蘭縣政府東方27.2公里，地震規模達到芮氏規模6.7、震源深度76.8公里，台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、花蓮、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義等地最大震度皆為4級。根據《ETtoday》報導，地質研究所教授李錫堤表示，台灣位在菲律賓海板塊及歐亞板塊之間，10日晚間這起地震是屬於「隱沒板塊內部型地震」，是菲律賓板塊從花蓮外海，延伸至歐亞板塊底下深處，在台北和宜蘭地區深度約7、80公里，和本次震源深度相近。
此外，李錫堤也提到，台北、宜蘭地區上一次發生大型板塊隱沒型地震是在1815年；之後在1909年，台北也發生規模7.3地震，震源深度80公里，震央位在新北市中和，並點出這種大型板塊隱沒型地震周期約為百年一次，提醒近年台北、宜蘭地區可能將會有震度5以上的地震發生。（編輯：賴詠璿）