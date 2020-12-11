台人遇地震超淡定！網還原921當晚 曝「一情況」必逃命
台人遇地震超淡定！網還原921當晚 曝「一情況」必逃命
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 07:50:32
台灣東部海域昨（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度4級，屬於板塊隱沒造成地震，全台都十分有感，嚇壞許多民眾，之後更是餘震不斷，地震話題也隨即在網路引發討論。不過，一名網友曾在PTT八卦版提到，由於台灣地震相當頻繁，大多民眾遇到地震也很淡定，就有網友經歷921後，強調遇到「一情況」才會趕緊逃命。
原PO表示，台灣地震多，民眾已經很習慣，有時候甚至想說「等它搖完就算了，逃生好麻煩」，不禁好奇詢問廣大鄉民「那大概震度多少的時候，鄉民才會丟開手機、不發地震文，直接奪門而出啊？等到牆上掛飾掉下來嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「台灣人其實有點麻痺了，剛剛我家沒人動，只有說話」、「6級差不多吧？台北好像很少6級」、「住高樓層根本跑不掉」、「17樓門打開就夠了，奪門而出沒想過」、「震度到5級一定跑」、「大到網路會斷線的時候」。
對此，許多網友憶起當年的921大地震，指出「等到有停電啊」、「訊號不好沒網路的時候或停電」、「停電＋1」、「斷電就會跑了」，也有網友指出「921一開始也是在等它搖完啊，後來才越等越不對勁」。事實上，921大地震發生在1999年9月21日凌晨1時47分，屬於台灣中部山區的逆斷層型地震，芮氏規模達7.3，是許多台灣人心中難以抹滅的記憶，當時震央南投和鄰近的中台灣災情相當慘重，災後重建之路更是長達數年時間。（編輯：賴詠璿）