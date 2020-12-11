NBA／終老快艇不是說說而已 George達成4年頂薪續約
NBA／終老快艇不是說說而已 George達成4年頂薪續約
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 08:38:13
雖然因為今年夏天的諸多發言而遭致批評以及反感，不過球星「PG」Paul George今天還是獲得了快艇續約，雙方達成協議完成了一份4年2.26億美元的合約，他未來5年都將為洛城效力。
快艇上一季爭冠失利，當時消息指出George沒實力、卻又享有球星特權，讓隊內很多人感到不滿，他想要試圖成為球隊領袖，卻又無人信服，有些尷尬；之後他又透過媒體批評前任總教練Doc Rivers沒有用好自己，但又隨即改對前者很尊重、並且想「終老快艇」，發言讓人丈二金剛摸不著頭緒。不過至少續約這件事已經確定無誤，George將獲得一份4年頂薪合約，下賽季他的年薪為3540萬美元，等到這份合約結束後，新合約就開始進行，首年薪資為3944萬，之後的3年都超過4千萬，2024-25賽季則能獲得球員選項。
身為洛杉磯本地人，George表示自己做出此決定，也和家人有關，另外他也扛下了上賽季失利的責任，坦言「欠球隊一座總冠軍獎盃」，還表達想和Leonard一直和做到新合約結束，「我對我自己以及這支球隊充滿信心，我喜歡在這裡，我喜歡這一年球隊建立起的東西。最終，我希望可以在這裡成為傳奇，留下自己的印記。」George上賽季例行賽場均出場29.6分鐘，能得到21.5分、5.7籃板、3.9助攻、1.4抄截的數據。