NBA／屢次拒絕受訪 Irving被聯盟處以2.5萬美元罰款
NBA／屢次拒絕受訪 Irving被聯盟處以2.5萬美元罰款
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 09:04:27
根據NBA《The Athletic》記者Shams Charania報導，布魯克林籃網隊明星後衛Kyrie Irving將被聯盟處以2.5萬美元的罰款，原因是他屢次拒絕參加球隊的媒體採訪。
Irving過去的爭議發言並不少，「地平說」就是其中一例，而今年季後他的火力又再度提升，為了誇現任隊友Kevin Durant，而惹火了曾經的搭檔LeBron James，雙方彼此都在社群網站上取消關注對方。不過他似乎認為這些錯都是媒體扭曲他的話所致，因此在日前透過發言人發了一則聲明，大意是說在新賽季將不會接受媒體採訪，而是透過郵件來傳達個人真實的意見。
但這樣的舉動，反而更加因起了外界的爭議，《ESPN》著名評論員Stephen A Smith就對於其高姿態的舉動非常不滿，直言「在Irving的世界裡錯的永遠是別人，他自己沒錯。」Irving是個好人，他關心社會議題，且為因疫情而不復賽的WNBA球員設立高達150萬美元的基金，但接受採訪是NBA每個球員的義務，如果Irving不想和媒體說話，那他就只能燒荷包來了事。