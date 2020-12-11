搶攻手搖飲市場　業者推「厚！好巧」兼具視味覺享受

國人愛喝手搖飲，每年平均喝掉十億杯，茶飲市場商機大，相對競爭也激烈，業者必須不斷創新飲品方能吸引善變消費者

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入冬，「黑泷堂」繼蘋果系列飲品後，新推「厚！好巧」系列很能擄獲人心；85度C則推出燕麥奶系列飲品，標榜養生概念。不約而同，2家業者為吸客都有好康優惠。

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「黑泷堂」是新崛起的手搖飲品牌，全台擁有11家門市，主力商品「芝士奶蓋」及「水果茶飲」市後，就贏得好口碑

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「黑泷堂」在高雄起家，越過濁水溪後，為搶進台中市場費心佈局，預計18日起三天要在大台中國際加盟展搶曝光。

▲「黑泷堂」推「厚．好巧」兼具視味覺享受 ，很受年輕族群青睞。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.11）

「黑泷堂」業者很年輕，深知手搖飲市場競爭激烈，又以年輕族群為主，為搶佔市場，不斷創新開發新口味，繼新推出蘋果系列後，入冬再推口味厚重的「厚！好巧」系列，香濃醇厚風味很能滿足味蕾。

「厚

好巧」系列飲品有「好巧朱古力」和「好巧金烤奶」2款，口味組合與食材搭配很創新，兼具視覺與味覺雙重享受。以「好巧朱古力」為列，先在飲料杯抹上阿華田酷脆醬，再倒進飲品，飲料頂部加入一層厚厚的奶蓋，最後撒上 Hersheys 好時可可粉，是一杯視覺眩耀及多層次口感的飲料，一上市就擄獲消費者目光。

另一款「好巧金烤奶」，是以「烏龍茶」做為茶湯基底，搭配一樣是塗抹於杯身的阿華田酷脆醬，不同於「好巧朱古力」，由於烏龍茶的茶韻比較醇厚，喝起來感覺更爽口。值得一提的是，因為每杯飲料都是人工抹醬，只要手法、角度稍有不同，飲料完成時的外觀就不一樣，有趣又吸睛。

因應聖誕節來臨，業者推出聖誕節歡樂送活動，12月23日起3天凡購買「好巧朱古力」即贈送聖誕小圍巾一條，喝好茶拿禮物手腳要快。

▲入冬，85度C連鎖咖啡推燕麥奶飲品有養生概念。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.11)

隨著時序入冬，85度C繼星巴克、春水堂、茶湯會後也推出燕麥奶系列飲品，包括燕麥奶拿鐵和燕麥奶紅茶二款，互相較勁，燕麥奶紅茶以錫蘭紅茶為基底；燕麥奶拿鐵的燕麥奶口感凸顯咖啡的醇厚，喝起來有層次感。週五咖啡日，燕麥拿鐵也屬咖啡類別，同為中大杯第二杯半價優惠。