名家論壇》黃創夏／可惜了，李克強的「誠實豆沙包」！

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「大而不強」、「基礎薄弱」，李克強再度吃了「誠實豆沙包」，大概又會再度讓頂峰不舒服，又要被消音好一陣子了。
事實上，忽視李克強、消音李克強，對於想要真正走出自「鴉片戰爭」一百八十年以來的民族創傷的中國，並不是一件好事情！因為當國力稍微復甦，就立刻無限驕傲與自大狂妄的新中國，並不利於真正的富國強民，也會持續製造周邊國家與民族的警惕，視中國為最大的威脅！
據研究中國共產黨的許多專家學者文章曾經指出，事實上原本中共中央第五代領導人未必是習近平，李克強也一度是考慮人選，十年過去了，回顧起來這段歷程，也許這才是21世紀中國最大的損失，也是亞太地區動盪不安的根源，中南海上一輩的一念之差，不只是對李克強發展、對想追求穩定發展的中國和周邊國家民族而言，真是太可惜了。
還記得當他2012年剛上任國務總理之時，中共黨媒曾報導李克強說他只信任兩個數字，一個是鐵軌上運載的貨車廂數目以及每天各電廠之真實的發電總量，因為這才是經濟實況最真實的數字，其他的都可以造假、弄虛和搞鬼！
這樣的李克強夠誠實，所以會坦承有6億人月收入不足1000元人民幣、會交代下面基層對於脫貧與否應該要說實話、他知道中國的科技底子不穩固，不可能隨隨便便就可以彎道超車、超英趕美。
這樣的李克強其實該是中南海效法的領導風格，就算不喜歡共產黨的人也會覺得他是一個「誠實的執政者」，也只有這樣的「誠實的執政者」才能讓中國共產黨重新贏得國際上新的信任，以及治療好在「厲害了，我的國」自大狂妄下，中國已經快要失控、病入膏肓的「天朝妄想症」。
在2018年6月15日，當時的美國國防部長馬蒂斯在美國海軍戰爭學院的畢業典禮上致詞表示：「在多樣化的世界存在許多『帶』（belts）和『路』（roads）下，只有中國天天在妄想著『一帶一路』。」
馬蒂斯警示有可能將會到西太平洋或南海執勤的海軍下一代菁英說：中國長期企圖改寫現有的世界格局，甚至不是打算和美國「爭霸」！馬蒂斯特別提出中國是想要「複製600年前的『天朝』模式」，將會用更強悍、粗暴、野蠻的方式，強迫其他國家成為中國的「朝貢國」，必須對北京叩頭，馬蒂斯警示中南海的國際觀老舊、陳腐，依然活在600年前，只有「朝貢體系」的概念，缺乏近代與現代國家的基本常識。
和現代國家的經貿關係概念完全不同的是，「朝貢體系」是以「一元思想」為核心，一切都必須依照「尊卑、上下和貴賤」體系進行，所有和中國往來的國家都必須有「自居附庸」的覺悟，時時刻刻服從中國是「唯一上國」，這就是習近平所鼓吹的「中國夢」！
這樣的國度是根本沒有現代化「契約」概念的國家，他們永遠不能理解現代化國家是基於「契約論」，國民才是主人，政府只是打工仔的觀念！
這樣的國家也不能理解「國際公約」和「協議」必須是雙方信守的，可以無知和傲慢地就撕毀「中英聯合聲明」、「香港基本法」以及曾經和蒙古、西藏所簽署過的「和平協議」！
如今他的幻想症發作對象是澳洲，才剛剛簽下的RCEP這樣的「白紙黑字」，完全不敵中國天朝心態的「空口白舌」，老子心理不舒坦、澳洲紅酒馬上就課212%比例課高稅、老子越想越生氣，片面再宣布第六家澳洲牛肉商被列入禁止！
這樣的習近平時代「天朝妄想症」患者，任何協議根本都沒有用，正因為如此，台灣大可不必受到少數人跟著妄想的蠱惑：
首先，中國妄想症嚴重，任何國家都會被他視為小弟和附庸，並不是專門針對台灣而已！
其次，和這樣天朝妄想症嚴重的重症病人打交道，任何「協議」都沒有意義，避而遠之才是保命之道！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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