美駐聯大使再發聲　籲讓台灣充分參與國際社會

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美駐聯大使再發聲　籲讓台灣充分參與國際社會

中央社

calendar_today2020-12-11 10:37:00

▲美國駐聯合國大使克拉夫特在國際人權日當天於推特發文，指美國與台灣人民同在，再度呼籲讓台灣充分參與國際社會，並稱中華民國總統蔡英文為「台灣總統」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國駐聯合國大使克拉夫特在國際人權日當天於推特發文，指美國與台灣人民同在，再度呼籲讓台灣充分參與國際社會，並稱中華民國總統蔡英文為「台灣總統」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）今天是國際人權日，美國駐聯合國大使克拉夫特在推特發文，指美國與台灣人民同在，再度呼籲讓台灣充分參與國際社會，並稱中華民國總統蔡英文為「台灣總統」。
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蔡總統台北時間10日應邀向華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表錄影演說，提到台灣首度舉辦宗教自由會議，並成立國家人權委員會，表明台灣渴望成為區域耀眼的自由之光。
克拉夫特（Kelly Craft）美東時間10日下午在社群媒體推特（Twitter）發文：「美國與台灣人民同在，呼籲讓台灣充分參與國際社會和全球經濟。台灣總統蔡英文在哈德遜研究所說：『自由與民主之路雖然艱辛漫長，但值得我們昂首闊步前行。』」

駐紐約辦事處隨後在臉書（Facebook）發文，感謝克拉夫特堅定支持台灣。

貼文寫道：「台灣爭取參與聯合國體系之路並非沒有挫折，但我們有幸在為更自由公平的世界奮鬥時，有像美國這樣理念相近的夥伴和我們並肩同行。」

克拉夫特去年9月出任美國駐聯合國大使，是總統川普政府中挺台聲量最大的官員之一。

第75屆聯合國大會開議後，克拉夫特9月16日在曼哈頓與中華民國駐紐約辦事處長李光章共進午餐。美聯社報導，克拉夫特以「歷史性」形容兩人會面，指川普政府致力強化美台關係，美方推動讓台灣重返聯合國或在世界衛生大會（WHA）發揮作用。

克拉夫特9月29日參加台灣、美國與日本合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊致詞時說，世界需要台灣充分參與聯合國體系，沒有台灣充分參與的聯合國是「欺騙世界」。
克拉夫特事後在推特發文，附上從紐約連線與會的照片。照片背景出現一隻台灣黑熊布偶，出自挺台入聯團體Keep Taiwan Free贈送美國政界人士的「防疫關懷包」。（編輯：黃自強）1091211
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