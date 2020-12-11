歐盟駐中大使籲對戰狼外交說「不」！華春瑩嗆：那又何妨

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郁白還呼籲歐洲國家與澳洲、紐西蘭、東南亞國協( ASEAN )在南海問題上尋找共同點，因為「航行自由不可少，南海不僅是中國問題，也是國際問題。」
此外，近日還有德國媒體指責中國戰狼外交、德國聯邦議院人權委員會舉行聽證會等事。面對前述批評，中國外交部發言人華春瑩 10 日在例行記者回嗆：「無論是將病毒標籤化、疫情政治化、中國污名化，還是濫用國家安全名義蠻橫打壓中國企業、破壞正常人文交流和經貿、科技合作；無論是以所謂人權、民主、自由為名幹涉中國內部事務，還是公然違背國際關系基本準則，惡毒攻擊中國政治制度甚至動輒實施單邊制裁，難道有人能擁有隨便誹謗、攻擊、抹黑、傷害中國的權利，而中方卻不能擁有說明事實真相的權利嗎？」
華春瑩甚至把中國比喻為「獅子王」裡的辛巴，是如何在各種懷疑、責難和打擊中成長和成熟起來，同時中國也已經不是 100 年前的中國，中國從不欺淩霸淩他人，但是有原則、有骨氣，為了 14 億中國人民的利益和尊嚴，在事關中國主權、安全、發展利益和國際公平正義等大是大非的原則問題上，中國外交必須堅決有力回擊一切惡意挑釁，有力捍衛國家利益與尊嚴，維護國際公平與正義。
最後華春瑩並強調，咄咄逼人從來不是中國的外交傳統，但卑躬屈膝也不是中國人的氣節，面對霸淩，中國不怕被脅迫訛詐；若有人因為中國面對毫無底線的攻擊、抹黑和謾罵做出回擊，就把中國外交稱作戰狼外交的話，那為了維護中國的主權安全、發展利益、榮譽尊嚴，以及國際的公平與正義，做戰狼也無妨。