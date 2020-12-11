台股早盤一度漲百點後走低 電子股休息金融撐盤
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-11 09:46:41
美國初領失業救濟金人數創三個月新高，再加上經濟刺激方案未有進展，使美股收黑，台北股市今（11）日開盤漲49.1點，加權股價指數以14298.59點開出，一度漲百點，但之後開高走低出現反壓，電子股稍作休息，像是台積電、鴻海都轉平盤，盤面由金融股撐盤。
美股10日道瓊指數下跌69.55點，或0.23%，收29,999.26點；標普500指數下跌4.72點，或0.13%，收3,668.10點；那斯達克指數上漲66.86點，或0.54%，收12,405.81點；費城半導體指數下跌1.10點，或0.04%，收2,733.67點。台北股市今日開盤漲49.1點，加權股價指數以14298.59點開出，隨後漲百點來到14353點，但之後漲幅又縮小。權值股台積電以517元開出，隨後在平盤512元附近。鴻海開高走低，在平盤附近游走。大立光跌0.8%，來到3385元。聯電同樣開盤後走弱。今日盤面由金融股支撐，富邦金漲3%以上，上海商銀、京城銀、元大金、台新金、第一金、永豐金、開發金、國泰金、國票金都漲逾1%。