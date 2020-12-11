北部雨勢漸增、降溫有感！下周起氣溫驟降至15度

今（11）日北部地區的民眾跟昨日比起來又感受到明顯的降雨，中央氣象局表示，由於台灣仍受到東北季風影響，另外加上有南風雲系影響，今日全台各地都有降雨機率，不過由於昨（10）夜地震的影響，還有要提醒民眾若要前往北部、東北部山區，容易有坍方及落石，務必注意！

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氣象預報員陳建安表示，今天仍為東北季風環境，在溫度感受上比昨天來得低是因為降雨的影響，加上仍有南方雲系影響，雨區雖以大台北地區、基隆北海岸至東半部一帶為主，其他各地亦有可能出現零星降雨，其中特別留意在基隆北海岸仍有局部大雨發生的機率，由於連日降雨，土壤含水量已高，再加上地震的影響，北台灣及東北部山區容易有坍方及落石，前往此區域活動務必特別注意安全。

溫度方面，白天北台灣高溫約22至24度，中部及花東25、26度，南部高溫可達27至29度，由於今日清晨與明日清晨低溫各地在18至21度間，南部地區日夜溫差較大，也提醒民眾根據氣溫變化適時調整穿著。

陳建安指出，未來一周都是東北季風影響的天氣，而從下周一開始將會感受到東北季風明顯增強，直至周三氣溫恐降至15至16度，沿海空曠地段會更低，約13度左右，南部地區約在17至19度左右，同時沒有完全排除大陸冷氣團的可能性，氣溫可能降至15度以下，不過的確是比較強的一波東北季風，為入秋目前為止最強。