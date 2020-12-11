侯友宜反萊豬喊釋憲 蘇貞昌：全國要同步、不要亂了套
侯友宜反萊豬喊釋憲 蘇貞昌：全國要同步、不要亂了套
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-11 10:20:34
中央和地方政府對於萊豬政策不同調！新北市日前通過萊豬零檢出的自治條例，新北市長侯友宜也說，如果中央退回自治條例，不排除釋憲。對此，行政院長蘇貞昌今（11）日受訪時說，全國要同步，不能亂了套，最後也會有一個統一的規範。
萊豬議題爭吵不休，蘇貞昌說，國家就是一個，食安是第一，全國要同步，不能亂了套。政府現在注意到各地情形，也會最後有一個統一的規範，讓全國大家不要亂了套，也希望大家支持。蘇貞昌指出，政府對於國人的健康，始終擺在第一位，而台灣在世界上也要走出去，所以一直都會這樣來努力。希望國人同胞放心，雖然業界進口商有說不會進口萊豬，進口的豬肉也會明白標示有沒有萊劑。雖如此，但政府的五大措施，從源頭等海關到餐桌，都會嚴格把關。
另外對於昨晚發生芮氏規模6.7的大地震，蘇貞昌表示，昨天發生規模比較大的地震，行政院逐一和全國各地聯絡，幸好沒有重大災情，他也藉這個機會呼籲國人同胞，大家平常就要注意防震的種種準備，政府也會非常小心看還會不會有餘震等，希望大家平常在各方面多多注意，以保平安。