揪團慶好友退休發生悲劇！ 美國20人單車隊公路遭撞釀5死

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揪團慶好友退休發生悲劇！ 美國20人單車隊公路遭撞釀5死

中央社

calendar_today2020-12-11 11:13:07

▲美國內華達州近日發生貨車撞擊一團20人的單車隊，造成5死3傷。示意圖非當事人。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國內華達州近日發生貨車撞擊一團20人單車隊的意外，造成5死3傷。示意圖非當事人。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社內華達州巨岩市10日綜合外電報導）美國內華達州高速公路巡警（Nevada Highway Patrol）說，瑟奇萊特（Searchlight）北部95號公路今天發生車禍，1輛廂型貨車涉嫌撞擊一群單車騎士，造成5死3傷。
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美聯社報導，交通當局表示，這起交通事故發生在當地時間上午9時40分，貨車司機仍留在事故現場，也找來民間業者檢查這輛貨車的剎車、輪胎等整體功能。
內華達州運輸局（Nevada Department ofTransportation）發言人伊利亞（Tony Illia）說，這輛貨車據稱先是撞上1輛安全護送車，這輛車護送一群約20人單車騎士。

交安官員初步通報4人受傷，未包括死者在內。

「拉斯維加斯評論報」（Las Vegas ReviewJournal）報導，這群騎士騎車是為了慶祝其中1人的退休。

影片顯示1輛白色廂型貨車停在公路旁，車頭有受損跡象。

交通當局指出，現場有5名單車騎士死亡。罹難者的姓名並未立即公布。
受傷3名騎士中，1人因傷勢嚴重被空運至醫院急救，另1人也因傷勢嚴重被救護車送醫治療，第3名傷者輕微受傷。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1091211
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