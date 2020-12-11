修憲論壇與陳柏惟唇槍舌戰 陳玉珍諷「35哥」走自己的路
修憲論壇與陳柏惟唇槍舌戰 陳玉珍諷「35哥」走自己的路
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-11 11:22:18｜update2020-12-11 11:23:35
《NOWnews今日新聞》昨（10）日舉辦第二屆修憲論壇，以「年輕世代憲政藍圖與願景」為題，邀請學者、政黨代表、青年代表共同討論。國民黨立委陳玉珍與台灣基進黨立委陳柏惟，兩人狹路相逢，現場唇槍舌劍激起火化。陳玉珍嗆陳柏惟說：「不要只跟著民進黨舉手」，現場學生代表希望陳柏惟能回應，不過，陳柏惟先是用筆在紙張上寫「見縫插珍」，之後更嗆：「沒有要回應啊！我根本沒在聽！」
陳玉珍今（11）日在立院受訪，媒體詢問昨天在修憲論壇與陳柏惟唇槍舌劍，是不是希望他不要跟著民進黨走？陳玉珍一開始玩笑說，我是善意跟「35哥」講，因為他一個人擋35個人，陳柏惟一直強調他跟民進黨不一樣，一直主張台灣主體性，這是好事，我是希望基進黨強大、茁壯，就不要主張、表決一直跟著民進黨後面的腳步走，才能強調基進黨的主體性。陳玉珍說，小黨在國會有一個位置不容易，黨的主張不希望黨一直跟著民進黨走，要跟著民意走，她以萊豬為例，相信大多數民意不支持，陳柏惟是年輕人，希望年輕人有好未來，所以當下給他鼓勵。
媒體追問可是陳柏惟當下態度不是很好？陳玉珍表示，每個人的教養不一樣，但是這不會影響我對年輕人的苦心。