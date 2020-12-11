人力銀行開大學　奪國家人才發展獎

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以2018年在公司內部開設的「104大學」為例，包括企劃學院和工程學院，合計已開設超過60堂課程，合計超過2700人次受訓，校長由104資訊科技董事長楊基寬親自擔任，他曾在開訓時說：「好員工是培養來的，不是挖來的。」
楊基寬認為，學習要有效，一定要與工作結合。因此，的課程都以公司內部專案為例，除了說明、教學之外，也讓學員透過自修素材、問卷、小組討論、Workshop、社群運營等多元學習方式，藉由親身轉換和應用、以及課後實作獲得更深刻的體會。當學員完成各學院的課程之後，可以主動舉手，舉辦學習應用在工作上的成果發表會，一旦通過，即可立即晉升。
業者在去年打敗上千家企業，獲得勞動部勞動力發展署頒發獲獎率僅2%的TTQS金牌獎，今年11月舉行金牌授證儀式。近日又新獲得勞動部頒發「2020年國家人才發展獎」，業者認為，人才培訓不只連結企業願景與使命，更落實貫穿於公司內部的實際維運與創新。
「自己的人才自己教！」是104資訊科技董事長楊基寬曾在「104大學」開訓時指出的， 2017年以前，104鼓勵員工大量外訓、參與外界研討會，近年來，更體悟104位居人才產業的核心，應擔起知識和實戰經驗傳承的大任；最適合的傳承者、教導者就是公司的同事，因此，104開始自行培育內部講師群，並鼓勵各單位自行開課，讓累積的經驗及技能得以傳承；授課方式除了實體課程之外，也擴充到線上學習，並搭配各式推廣措施，把訓練、行為、以及績效互相連結，有效促使企業內部的人力素發展。