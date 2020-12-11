馬英九江啟臣穿公祭服開國際記者會　抗議蔡政府撤照中天

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馬英九江啟臣穿公祭服開國際記者會　抗議蔡政府撤照中天

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-12-11 11:22:34｜update2020-12-11 12:13:30

國民黨主席江啟臣、前總統馬英九11日共同召開國際記者會，譴責蔡英文政府下架中天。馬英九強調「今天我懷著沉痛的心情，穿上我平常參加公祭的衣服，哀悼台灣即將消失的新聞自由」。（圖／記者陳弘志攝，2020.12.11）
▲國民黨主席江啟臣、前總統馬英九11日共同召開國際記者會，譴責蔡英文政府下架中天。馬英九強調「今天我懷著沉痛的心情，穿上我平常參加公祭的衣服，哀悼台灣即將消失的新聞自由」。（圖／記者陳弘志攝，2020.12.11）
國民黨主席江啟臣、前總統馬英九今天(11)連袂召開「捍衛新聞自由、全民監督政府」國際記者會，應邀出席的還有前NCC（國家通訊傳播委員會）副主委劉宗德、前中央社副社長呂志翔相挺。中天今晚即將下架，馬英九說，「今天我懷著沉痛的心情，穿上我平常參加公祭的衣服，哀悼台灣即將消失的新聞自由」。
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▲國民黨主席江啟臣、前總統馬英九11日共同召開國際記者會，譴責蔡英文政府下架中天。馬英九強調「今天我懷著沉痛的心情，穿上我平常參加公祭的衣服，哀悼台灣即將消失的新聞自由」。（圖／記者陳弘志攝，2020.12.11）
▲國民黨主席江啟臣、前總統馬英九11日共同召開國際記者會，譴責蔡英文政府下架中天。馬英九強調「今天我懷著沉痛的心情，穿上我平常參加公祭的衣服，哀悼台灣即將消失的新聞自由」。（圖／記者陳弘志攝，2020.12.11）
馬英九指出，為紀念追求「百分之百言論自由」，民進黨在二次執政後，將每年4月7日鄭南榕自焚日定為「言論自由日」。2019年6月13日，蔡英文總統抨擊香港政府壓制言論自由，強調台灣會撐香港。但蔡總統的話言猶在耳，今天2020年12月11日，卻是台灣中天新聞台在電視頻道上的最後一天，「蔡總統說一套、做一套，做出只有極權國家才會關閉新聞台、打壓言論自由的醜事，將她聲稱要捍衛的民主自由，推落深淵」。
馬英九表示，蔡政府不僅關掉中天新聞台，蔡政府還下達禁書令，合法出版的童書繪本《等爸爸回家》，只因為當中有中國大陸對抗新冠病毒疫情的內容，就被文化部下架，一瞬間讓台灣回到30多年前禁書的年代。去年和今年，先後還有台大教授蘇宏達與美籍華人Jason Lee因為批評政府遭警方約談，「關電視、禁童書、查水表，民進黨政府不容任何異議，蔡總統手刃憲法所保障的言論自由」。

馬英九呼籲，美國國務院每年發布各國人權報告，言論與新聞自由是重點；總部設於華盛頓的「自由之家」（Freedom House），每年也發布自由度評比，「我呼籲這兩個關心台灣言論自由的單位，正視蔡政府關閉新聞台、打壓言論自由的政策及作為。我也呼籲所有國際友人，尤其是一向重視自由民主的美國朋友們，關心台灣不斷倒退的民主。事實上，台灣引以為傲的自由民主，如今已變成CNN時事評論節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）所稱的『不自由的民主』，威權正在台灣復辟」。

江啟臣指出，如果執政者可以因為自己的好惡，就動用國家機器介入獨立行使職權的NCC配合撤照關台，就是「假獨立、真東廠」，媒體是政府的監督者，不是政府的傳聲筒或化妝師，用國家機器封殺不同聲音，剝奪人民表達的權利，這是民主、還是獨裁？
國民黨呼籲國際社會共同關切台灣當前執政者關掉一家電視新聞台，對台灣長久以來保障言論與新聞自由所造成的傷害。蔡英文政府以行政力量干預新聞媒體，恐讓台灣產生寒蟬效應，形成一言堂的社會氛圍，絕對不利台灣民主正常發展。
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