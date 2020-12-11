馬英九江啟臣穿公祭服開國際記者會　抗議蔡政府撤照中天

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馬英九指出，為紀念追求「百分之百言論自由」，民進黨在二次執政後，將每年4月7日鄭南榕自焚日定為「言論自由日」。2019年6月13日，蔡英文總統抨擊香港政府壓制言論自由，強調台灣會撐香港。但蔡總統的話言猶在耳，今天2020年12月11日，卻是台灣中天新聞台在電視頻道上的最後一天，「蔡總統說一套、做一套，做出只有極權國家才會關閉新聞台、打壓言論自由的醜事，將她聲稱要捍衛的民主自由，推落深淵」。
馬英九表示，蔡政府不僅關掉中天新聞台，蔡政府還下達禁書令，合法出版的童書繪本《等爸爸回家》，只因為當中有中國大陸對抗新冠病毒疫情的內容，就被文化部下架，一瞬間讓台灣回到30多年前禁書的年代。去年和今年，先後還有台大教授蘇宏達與美籍華人Jason Lee因為批評政府遭警方約談，「關電視、禁童書、查水表，民進黨政府不容任何異議，蔡總統手刃憲法所保障的言論自由」。
馬英九呼籲，美國國務院每年發布各國人權報告，言論與新聞自由是重點；總部設於華盛頓的「自由之家」（Freedom House），每年也發布自由度評比，「我呼籲這兩個關心台灣言論自由的單位，正視蔡政府關閉新聞台、打壓言論自由的政策及作為。我也呼籲所有國際友人，尤其是一向重視自由民主的美國朋友們，關心台灣不斷倒退的民主。事實上，台灣引以為傲的自由民主，如今已變成CNN時事評論節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）所稱的『不自由的民主』，威權正在台灣復辟」。
江啟臣指出，如果執政者可以因為自己的好惡，就動用國家機器介入獨立行使職權的NCC配合撤照關台，就是「假獨立、真東廠」，媒體是政府的監督者，不是政府的傳聲筒或化妝師，用國家機器封殺不同聲音，剝奪人民表達的權利，這是民主、還是獨裁？
國民黨呼籲國際社會共同關切台灣當前執政者關掉一家電視新聞台，對台灣長久以來保障言論與新聞自由所造成的傷害。蔡英文政府以行政力量干預新聞媒體，恐讓台灣產生寒蟬效應，形成一言堂的社會氛圍，絕對不利台灣民主正常發展。