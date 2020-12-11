數位身分證爆資安疑慮仍要辦 王美惠：新竹當白老鼠嗎？
數位身分證爆資安疑慮仍要辦 王美惠：新竹當白老鼠嗎？
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-11 11:38:39
內政部原先規畫在明年1月開始在新北部分區域、澎湖縣、新竹市試辦數位身分證，但日前爆出晶片雖是台灣的公司承攬，製造地卻是在中國，引發資安疑慮，試辦區域也限縮到只剩下新竹市。民進黨立委王美惠今（11）日質詢時，砲轟「為什麼有資安疑慮還堅持要上路？新竹人活該當白老鼠嗎？」內政部長徐國勇強調，一定不會用中國的機器製造，絕對沒有資安問題。
王美惠質詢時指出，數位身分證出現資安疑慮後，內政部仍執意推行，直轟擾民政策，「剩下20天就要試辦，你們退到只剩下新竹，新竹人會給你們當白老鼠喔？只要沒處理好，我們一夕間就變中國了，四月開始政策一直變，有必要這麼快嗎？」徐國勇強調，澎湖、新北會退出試辦，都是當地縣市長的意思，並非內政部主動排除這兩個區域。王美惠近一步問「你認為新竹市會願意嗎？」徐國勇答「新竹是科技城市，我跟唐鳳政委...」王美惠不讓徐國勇把話講完，搶道「要三思啦！未來還有公投問題，不能這樣處理。」一旁的行政院長蘇貞昌則補充道「現在數位時代已經到了，我們什麼東西都要數位才行」。