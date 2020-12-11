行政院研議設立人權處　推動跨部會人權事務

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李孟諺指出，監察院國家人權委員會的任務則是基於權力分立的原則，主要為監督或建議行政部門執行相關人權事務，例如對行政院的兩公約國家報告，提出「獨立評估意見書」。
李孟諺說，在國家人權制度的組織架構與功能上，二者相輔相成，應無疊床架屋的疑慮。設置行政院人權處尚在硏議評估階段，將會持續傾聽各界寶貴的意見。
蘇貞昌在昨天的行政院院會上聽取經濟部「台灣企業與人權國家行動計畫」報告後表示，41年前的美麗島運動打破戒嚴、衝破威權，讓現今的台灣自由、民主、人權如同呼吸空氣一樣。人權是普世價值，我國陸續推動保障同性婚姻、成立「國家人權委員會」，並在今年6月由行政院具名發表「兩公約第三次國家報告」，更研議在行政院設立人權處，統籌、推動跨部會的人權事務。
蘇貞昌也說，今年是「歐洲人權公約」簽署70週年，人權是普世價值，人權觀念也不斷演進發展，任何國家推動人權保障難免面臨各種挑戰，台灣從威權走到民主，是一段漫長艱辛的道路，現在國人擁有如同呼吸空氣般存在的自由、民主、法治與人權，是幾代人不斷流血流汗、奮鬥爭取而來的，我們都應加以珍惜並守護。
蘇貞昌表示，對照近來香港幾位民主派人士接連被捕，這些年輕人，他們現在還站在街頭、面對警察，依然是奔走呼號。看到香港情境再回想41年前的台灣，在幾代人的努力下沒有白費，但要珍惜這個果，如果當有一天沒有主權、沒有人權，就沒有自由、民主、法制，所以大家仍然不能鬆懈。