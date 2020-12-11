曾拒絕錄取公司！她猶豫「該投履歷嗎」　釣出面試官回應

2020年受到新冠肺炎（COVID-19）影響，不少人現如今仍「失業」，也苦嘆工作難找，無論面試了幾家公司，都無奈結果不如預期，對此，也有一名女網友發文，表示若曾拒絕錄取過自己的公司，但「現在想再投履歷，適合嗎」，貼文一出，引起熱議，也有自稱面試官的網友回應解答。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「曾經拒絕過錄取的公司，現在再投履歷適合嗎」為題發文，表示不知道大家對於這樣的狀況有沒有其他意見，因為原PO自己之前曾備取上某間公司，但因為當時所有的情況，再加上多方考量之後，便拒絕該公司了。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「曾經拒絕過錄取的公司，現在再投履歷適合嗎」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，引起熱議，「就投投看啊，有邀妳去面試就賺到，不理妳妳也沒什麼損失就跟預期的一樣」、「臉皮要厚」、「又沒差，他們才不會在乎你一個小員工」、「理論上如果有進他們資料庫，公司應該會知道。不過，也別想太多了，想去的話投就對了，你在那邊糾結這些都是多餘的」、「當然投呀 ，但妳也要確定自己這幾年有更好的經歷，或是有持續進修」、「不用太介意人資怎麼想啦，如果不邀請你面試也沒損失不是嗎」、「基本上過了一年就不用太在意」、「投啊，沒投永遠沒機會」。