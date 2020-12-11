《時代》公布2020年度風雲人物！拜登、賀錦麗雀屏中選

美國《時代》（Time）雜誌今天（ 11 日) 公布 2020 年度風雲人物

（ Person of the Year ）

，由美國總統當選人拜登（ Joe Biden ）及副總統當選人賀錦麗（ Kamala Harris ）勝出。他們的競選口號

「恢復和重建」（ restoration and renewal ），以及獲得 8100 萬張選票、翻轉 5 個搖擺州的成績，讓他們脫穎而出。

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《時代》

指出，

拜登與賀錦麗代表許多美國選民想推動的理念，只要投下神聖的一票，就能選擇復元與重生，不僅這場大選創下百年來投票率最高的紀錄， 2 人還囊括了 8100 萬張選票，成為史上獲得最多票數的總統當選人，比現任總統川普還多 700 萬票。面對

疫情、教育、失業、種族衝突，未來拜登及賀錦麗將面臨很多挑戰。

由於新冠肺炎疫情，今年

入圍年度風雲人物的最後四強，包含美國總統當選人拜登、現任總統川普（ Donald Trump ）、

美國國家過敏症和傳染病研究所（ NIAID ）所長福奇（ Anthony Fauci ）

，以及前線醫療人員及工作人員。

雖然後兩者無緣於

年度風雲人物的寶座，但也因為他們在抗擊新冠肺炎中所付出的努力，讓他們另外獲選為